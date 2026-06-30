Die Medizin der Zukunft – Antwort auf die Krise moderner Gesundheitssysteme

Wien (OTS) -

Solange es nicht zu einer grundlegenden Änderung im Denken und Gesundheits-Verhalten der Menschen kommt, werden die Bemühungen im organisatorischen und politischen Bereich, sowie die Fortschritte im Bereich der modernen technisch-pharmakologischen Medizin keine dauerhaften Lösungen bringen können – so wichtig sie auch sind.

Die Grundlagen der Medizin müssen neu überdacht werden; der Objektivitätsanspruch der konventionellen Mainstream-Medizin ist nicht mehr up-to-date und mit den neuen Erkenntnissen der modernen Naturwissenschaft nicht mehr in Übereinstimmung.

Neuer, revolutionärer Ansatz im Bereich der Vorsorgemedizin: Stress-Abbau und Zunahme von Ordnungs-Parametern (Kohärenz) im individuellen und kollektiven Bewusstsein und damit verbunden die Schaffung eines harmonischen, Gesundheits-fördernden Klimas in der Gesellschaft.

Nicht gegen die konventionelle Schulmedizin, sondern mit ihr gemeinsam zu einer ganzheitlichen, subjektiv- und objektiv-orientierten Integrativ-Medizin.

Neues wissenschaftliches Weltbild: Integrative Bewusstsein-basierte Medizin (www.MedizinDerZukunft.org): „Bewusstsein ist primär, Materie (Körper) ist ihr sekundärer Ausdruck“ (Tony Nader, M.D., Ph.D.).

Integration von Evidenz-basierten konventionellen und komplementären medizinischen Methoden, plus wissenschaftlich fundierte Bewusstseins-Technologien mit einer Jahrtausende-alten Tradition (Vedische Medizin).

Ein niederes Stress-Niveau und eine hohe Kohärenz in einer Gesellschaft führen zu einer neuen Lebensqualität; sie bringen nicht nur entscheidende medizinische Vorteile mit sich, sondern eröffnen auch erhebliche volkswirtschaftliche Einsparungs-Potenziale - und sie schaffen die Grundlage einer friedlichen, Zukunfts-orientierten Welt.

Die Kosten des Nichthandelns werden in den kommenden Jahrzehnten höher sein als die Investitionen in grundlegend neue, innovative Präventions-Strategien heute:

Pilotprojekt: „Gesundes Österreich 2030“.

Vorstellung eines neuen medizinischen Fachbuches:

„Klinische Praxis der Integrativen Medizin; Evidenzbasierte klinische Anwendung“.

Hrsg. Univ. Prof. Dr. Jost Langhorst, Chefarzt Bamberg; Dr. Lothar Krenner, Arzt für Allgemeinmedizin, Wien; unter Mitarbeit von Karin Dembowsky; Springer Verlag, 2026.

(Rezension: Univ.Prof. DDr. Diana Steinmann, Medizinische Hochschule Hannover, Klinik für Strahlentherapie und Spezielle Onkologie; Link: https://integrativemedizin.eu/Prof.DDr.Diana.Steinmann.pdf)

Das Buch gibt einen profunden Überblick über die wichtigsten Indikationsgebiete der Integrativen Medizin wie Erkrankungen aus der Gastroenterologie, dem rheumatischen Formenkreis, chronische Schmerzerkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, chronische Lungenerkrankungen, metabolische Störungen, Allergien, Infektionen und psychiatrische Erkrankungen. Pädiatrie, Geriatrie, Palliativmedizin und Allgemeinmedizin werden integrativ definiert.

In einem eigenen Kapitel „Medizin der Zukunft“ werden umfassende Gedanken für ein modernes, Zukunfts-fähiges Gesundheitssystem vorgestellt (Kp. 2, www.ZukunftDerMedizin.org).

Eine der zentralen Voraussetzungen, um unser Gesundheitssystem Zukunfts-fit zu machen, ist unsere Bereitschaft die Begrenzungen unserer konventionellen Denkmuster zu überschreiten.

Link Langfassung: https://medizinderzukunft.org/pre1/