Steuersenkung: Lidl Österreich schenkt Kund:innen die restliche Mehrwertsteuer

Salzburg (OTS) -

Einzigartige Rabatt-Offensive ab 1. Juli: Während die gesetzliche Senkung von 10 % auf 4,9 % in Kraft tritt, geht Lidl Österreich den entscheidenden Schritt weiter. Lidl Plus Kund:innen bekommen zwei Wochen lang auch die verbleibende Steuer geschenkt.

Ab dem 1. Juli 2026 gilt in Österreich die gesetzliche Mehrwertsteuersenkung von 10 % auf 4,9 % für ausgewählte Grundnahrungsmittel. Eine Maßnahme gegen die anhaltende Teuerung, die Lidl Österreich selbstverständlich zu 100 % und kundenfreundlich abgerundet an alle Konsument:innen weitergibt. Doch der heimische Lebensmittel-Diskonter gibt sich mit dem Pflichtprogramm nicht zufrieden: Mit einer exklusiven Zusatzaktion über die Lidl Plus App zündet das Unternehmen den Spar-Turbo und reduziert die Steuer für seine Kund:innen auf diese Produkte temporär auf effektiv null Prozent.

Das Lidl Plus Extra: Die Steuer sinkt effektiv auf null

Vom 1. bis einschließlich 15. Juli 2026 profitieren Nutzer:innen der Lidl Plus App bei ihrem täglichen Einkauf noch mehr. Auf alle vom Gesetzgeber definierten, im Lidl-Sortiment erhältlichen Grundnahrungsmittel – von Milch und Brot bis hin zu frischem Obst und Gemüse – gewährt Lidl Österreich einen zusätzlichen, exklusiven Rabatt. Dieser entspricht exakt der Höhe des verbleibenden Steuersatzes von 4,9 %. Damit fällt die Steuer für Lidl Plus Kund:innen in diesem Zeitraum rechnerisch komplett weg.

Mit dieser groß angelegten Aktion untermauert der Diskonter einmal mehr seine Preisführerschaft im heimischen Lebensmittelhandel und bestätigt das zentrale Kundenversprechen: „Jeden Tag deine günstigen Preise”. Lidl Österreich setzt damit ein klares Zeichen zur spürbaren und dauerhaften Entlastung der privaten Haushaltskassen. Die exklusive App-Aktion ist in allen über 250 Filialen in ganz Österreich gültig.

„Wir machen aus der Pflicht die Kür! Die gesetzliche Senkung ist ein wichtiger Schritt – aber wir wollten mehr tun, um den Menschen in Österreich eine echte, spürbare Erleichterung zu bieten. Genau dort, wo es im Alltag am meisten ankommt: beim täglichen Familieneinkauf“, erklärt Michael Kunz, CEO von Lidl Österreich.

Die exklusive Aktion gilt in allen über 250 Filialen in ganz Österreich.

Weitere Infos auf www.lidl.at

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