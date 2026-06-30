Bildungsdirektion für Wien verankert Klimabildung dauerhaft in bestehenden Unterstützungsstrukturen

Wien (OTS) -

Die Bildungsdirektion für Wien schreibt Klimabildung, Bildung für nachhaltige Entwicklung sowie Klimaschutz einen hohen Stellenwert zu. Ziel ist es, diese Themen noch stärker als Querschnittsmaterie in der Schul- und Unterrichtsentwicklung sowie im Schulqualitätsmanagement zu verankern. Mit dem kommenden Schuljahr 2026/7 werden die Aufgaben der bisherigen Koordinationsstelle der Wiener Klimabeauftragten daher in die bestehenden fachlichen Strukturen der Bildungsdirektion integriert. So können Kompetenzen aus Schulaufsicht, Fachbereichen und Schulqualitätsmanagement gemeinsam genutzt und Schulen noch breiter begleitet werden.

Bestehende Fortbildungs-, Beratungs- und Vernetzungsangebote bleiben erhalten. Gleichzeitig wird überprüft, wie bewährte Austauschformate fortgeführt und weiterentwickelt werden können. Ziel bleibt es, den fachlichen Austausch zwischen engagierten Schulen zu fördern und erfolgreiche Praxisbeispiele sichtbar zu machen.

„Klimabildung ist ein essentieller Bestandteil moderner Schulentwicklung. Die Integration dieser Aufgaben in unsere Unterstützungsstrukturen sowie die Zusammenarbeit mit den Klimabeauftragten ermöglicht es uns, Schulen nachhaltig und mit einer breiten fachlichen Expertise zu begleiten. Mein besonderer Dank gilt den engagierten Pädagoginnen und Pädagogen, die Klimabildung an ihren Schulstandorten mit großem Engagement leben“, betont Bildungsdirektorin Elisabeth Fuchs.

Die Bildungsdirektion sieht das Engagement der Wiener Klimabeauftragten als wertvolle Ressource für die Schullandschaft und setzt auf die Weiterführung der Kooperation. Das bestehende Netzwerk stellt eine wichtige Grundlage für den Erfahrungsaustausch und die Verbreitung erfolgreicher Maßnahmen dar. Klimabildung und Bildung für nachhaltige Entwicklung bleiben zentrale Anliegen und werden künftig verstärkt mit den Pädagogischen Hochschulen sowie externen Partnerorganisationen umgesetzt. Die bereits aufgebauten Kooperationen und fachlichen Kompetenzen werden langfristig gesichert und nachhaltig in die regulären Unterstützungsstrukturen integriert.