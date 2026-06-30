Vorstellung der „WorldSkills“-Teilnehmenden aus Niederösterreich

St. Pölten (OTS) -

Im Schwaighof der Wirtschaftskammer Niederösterreich in St. Pölten wurden am heutigen Dienstag die niederösterreichischen Teilnehmenden an den vom 22. bis 27. September in Shanghai stattfindenden 48. „WorldSkills“, dem weltweit größten Wettbewerb im Bereich der beruflichen Bildung, vorgestellt.

Insgesamt werden an den Wettkämpfen in rund 60 Wettbewerbsdisziplinen mehr als 1.500 junge Männer und Frauen aus über 70 Ländern teilnehmen. Aus Österreich kommen 48 Teilnehmende in 42 Berufen, elf davon vertreten Niederösterreich bzw. als „Grenzgänger“ hinsichtlich des Wohn- und Arbeitsortes auch Niederösterreich: Julian Gintner (Betonbau), Marcel Riener (Sanitär- und Heizungstechnik), Christian Hiesberger (Kfz-Technik), Michael Pomassl (Betonbau), Valentina Otzelberger (Konditorei), Elias Stephan (Möbeltischler), Christoph Schöndorfer (Elektronik), Paul Meisterhofer (Bautischler), Jonas Baltuska (Optoelektronik), Benedikt Pritz (Schienenfahrzeugtechnik) und Raphael Beutel (Digitale Produktionstechnik).

Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister zeigte sich dabei sehr stolz auf das duale Ausbildungssystem: „In der Schule gibt es das theoretische Rüstzeug, und in der Praxis sieht man, worauf es ankommt“. Das erkläre die außerordentlichen Leistungen und lasse den Qualitätsunterschied zu anderen Teilnehmenden leicht erkennen, meinte Teschl-Hofmeister und gab den jungen Niederösterreichern und der jungen Niederösterreicherin in Anlehnung an die Fußball-Nationalmannschaft ein „Wir spielen immer auf Sieg!“ mit auf den Weg.

Auch Wolfgang Ecker, Präsident der Wirtschaftskammer Niederösterreich, unterstrich die Bedeutung der dualen Ausbildung und bedankte sich dafür bei allen Ausbildungsbetrieben: „Eine gute Ausbildung und motivierte Fachkräfte sind der Schlüssel zum Erfolg.“

Nähere Informationen beim Büro LR Teschl-Hofmeister unter 02742/9005-12655, Dieter Kraus, und e-mail [email protected] bzw. www.skillsaustria.at.