57 Jahre Interspot Film: Ein Sommerfest als Branchentreff der österreichischen Medienlandschaft

Wien (OTS) -

Mit einem stimmungsvollen Sommerfest, am Areal einer der größten Filmproduktionsfirmen Österreichs in 100% Familienbesitz, feierte Interspot Film gestern ihr 57-jähriges Bestehen und setzte gleichzeitig ein starkes Zeichen für die Zukunft des österreichischen Film- und Fernsehstandorts. Über 300 geladene Gäste – das Who's Who der heimischen TV-, Film- und Medienbranche – folgten der Einladung der Gastgeberfamilie Klingohr nach Wien-Liesing und machten das Jubiläum zu einem der bedeutendsten Branchentreffen des Jahres.

In der Festrede würdigt Gerhard Zeiler, Präsident Warner Bros. Discovery., die Entwicklung von Interspot Film und ihren nachhaltigen Beitrag zur österreichischen Medienlandschaft. „Purzl Klingohr hat mit Interspot Film nicht einfach ein Unternehmen gegründet – er hat eine Haltung geschaffen. Den Mut, Neues zu wagen. Die Leidenschaft, Ideen gegen Widerstände umzusetzen. Die Handschlagqualität, zu seinem Wort zu stehen. Und den Optimismus, dass man auch das Unmögliche schaffen kann, wenn man bereit ist, Verantwortung zu übernehmen. Dass Interspot seit mehr als fünf Jahrzehnten zu den prägenden Unternehmen der österreichischen Film- und Fernsehbranche zählt, ist kein Zufall. Dahinter stehen Können, Beharrlichkeit und die Bereitschaft, sich immer wieder neu zu erfinden. Werte, die heute von Niki und Nils Klingohr mit derselben Überzeugung weitergetragen werden. Genau darin liegt die Stärke eines Familienunternehmens: Tradition bewahren, ohne jemals stehen zu bleiben. Ihr seid das Breitband-Antibiotikum unserer Branche und unverzichtbar.“ so Gerhard Zeiler.

Eine Erfolgsgeschichte über Generationen

Seit ihrer Gründung 1969 durch Rudolf „Purzl“ Klingohr hat sich die Interspot zu eine der größten und unabhängigen Filmproduktionen Österreichs entwickelt. Was als visionäres Familienunternehmen begann, ist heute ein wirtschaftlich bedeutender Arbeitgeber mit rund 100 MitarbeiterInnen, die jährlich rund 720 Fernsehstunden produzieren.

Zahlreiche Produktionen aus dem Hause Interspot wurden im Laufe der Jahrzehnte national wie international ausgezeichnet. Mit hochwertigen Dokumentationen (ua Universum Naturfilme, Villa Beer), Unterhaltungsformaten (ua. Seitenblicke, Quizmaster, Quizjagd, Taxi Orange) und Film-Produktionen (ua. Sterne unter der Stadt, Mit und ohne Simone) uvm, hat das Unternehmen die österreichische Medienlandschaft entscheidend mitgeprägt und sich als verlässlicher Partner für öffentlich-rechtliche wie private Auftraggeber etabliert.

Interspot steht dabei nicht nur für kreative Exzellenz, sondern auch für wirtschaftliche Kontinuität, Innovationskraft und die Fähigkeit, sich immer wieder neu zu erfinden – Eigenschaften, die das Unternehmen über Jahrzehnte erfolgreich gemacht haben.

„Die Firma gemeinsam mit meiner Ehefrau Ingrid aufzubauen heißt nicht, immer nur Erfolge zu feiern. Es gab Höhen und Tiefen, schlaflose Nächte und Entscheidungen mit ungewissem Ausgang. Entscheidend ist nicht, wie oft man stolpert, sondern dass man immer wieder aufsteht und an seine Idee glaubt. Genau das war und ist der Geist von Interspot.“ so der Gründer Rudolf „Purzl“ Klingohr.

Familienunternehmen mit Blick nach vorne

Heute führen Niki und Nils Klingohr die Erfolgsgeschichte in zweiter Generation fort. Mit neuen Ideen, unternehmerischem Weitblick und einem klaren Bekenntnis zum Produktionsstandort Österreich entwickeln sie das Familienunternehmen konsequent weiter – stets auf dem Fundament jener Werte, die ihre Eltern aufgebaut haben: Verlässlichkeit, Leidenschaft, Innovationsgeist und höchste Qualitätsansprüche.



"57 Jahre Interspot Film wären ohne den Mut, die Leidenschaft und den unternehmerischen Weitblick unserer Eltern nicht möglich gewesen. Sie haben dieses Unternehmen aufgebaut und stehen uns bis heute mit Rat, Erfahrung und Herzblut zur Seite. Dafür sind wir unendlich dankbar. Es ist für uns eine große Verantwortung und zugleich eine besondere Motivation, diese Erfolgsgeschichte weiterzuschreiben – mit neuen Ideen, derselben Leidenschaft und dem Anspruch, auch künftig Geschichten zu erzählen, die Menschen bewegen." so Niki und Nils Klingohr.

Interspot als wichtiger Wirtschaftsfaktor

Über fast sechs Jahrzehnte hinweg hat sich Interspot Film weit über die Rolle eines Produktionshauses hinaus entwickelt. Das Unternehmen zählt heute zu den konstanten Säulen der österreichischen Film- und Fernsehwirtschaft, schafft qualifizierte Arbeitsplätze, bildet Talente aus und arbeitet mit einem breiten Netzwerk an Kreativen, Filmschaffenden und technischen Dienstleistern zusammen. Damit leistet Interspot einen wesentlichen Beitrag zur Wertschöpfung der heimischen Kreativwirtschaft und stärkt den Medienstandort Österreich nachhaltig.

Ein Abend der Begegnung

Das Jubiläumsfest bot den Gästen nicht nur Gelegenheit, auf die beeindruckende Unternehmensgeschichte zurückzublicken, sondern auch den Blick nach vorne zu richten. In entspannter Atmosphäre wurde bis in die Morgenstunden genetzwerkt, diskutiert und gefeiert – ganz im Zeichen jener Geschichten, die Interspot Film seit 57 Jahren erzählt und auch in Zukunft erzählen wird.

Unter den GratulantInnen unter anderem Nationalratspräsidentin Doris Bures, BM für Verteidigung Klaudia Tanner, Bundeskanzler a.D. Franz Vranitzky, Ingrid Thurnher (ORF), Inga Leschek (RTL), Stefan Ebner (Servus Media), Thomas Gruber (ProSiebenSat.1 PULS 4) sowie die ORF DirektorInnen Eva Schindlauer, Harald Kräuter, Alexander Hofer, Werner Herics. Weitere Gäste aus der Medienbranche Lisa Totzauer, Dodo Roscic, Martin Gastinger, Patrick Schubert, Peter Wolfgruber, Philipp König, Wolfgang Jansky, Rainer Nowak, Alexander Winheim und Hans Mahr. Gefeiert haben auch die Moderatoren, Schauspieler und Kabarettisten Andreas Moravec, Florian Lettner, Robert Palfrader, Johann-Philipp Spiegelfeld, Kristina Sprenger, Doris Golpaschin, Cornelius Obonya, Birgit Fenderl, Gerald Fleischhacker, Martin Ferdiny, Chris Lohner, Oliver Baier, Sylvia Graf, Konstanze Breitebner, Clemens Maria Schreiner, Reinhard Nowak sowie weitere Gäste wie Elisabeth Gürtler, Lidia Baich, Christian L. Attersee, Matthias Euler-Rolle, Franz Patay (VBW), Toni Mörwald, Christian Kolonovits, Andreas Klauser (Palfinger), Georg Markus, Konstantin Filippou, Maria Grossbauer, Karl Kolarik, Christine Reiler, Michael Schottenberg, Clemens Unterreiner, Daniel Serafin, Ossi Schellmann, Christian Kolonvits, Adi Weiss und Michael Lameraner, ESC Regisseur Michael Kögler, Regie-Legende Fritz Melchert, zahlreiche Seitenblicke Redakteure sowie MitarbeiterInnen der Interspot Film uvm.