Willkommen in den Ferien: Großes Familienfest auf der Mariazeller Bürgeralpe

Mariazell (OTS) -

In den Sommerferien gibt es kaum einen schöneren Ort für Familien und Kinder als die Erlebniswelt auf der Bürgeralpe in Mariazell. Rechtzeitig zum Ferienstart am Samstag, 4. Juli 2026, verwandelt sich der beliebte Familienberg in ein buntes Erlebnisparadies für Jung und Alt. Von Zaubershows und Kinderolympiade über ein Entenrennen bis hin zu Live-Musik und zahlreichen Mitmachstationen wartet ein abwechslungsreiches Programm auf die Besucherinnen und Besucher.

Ein besonderes Highlight ist der „Sturm auf die Bürgeralpe“, bei dem die Fans des SK Sturm Graz voll auf ihre Kosten kommen. Gemeinsam mit dem österreichischen Vizemeister präsentiert die Mariazeller Bürgeralpe erstmals ihre neue schwarz-weiß gebrandete Sturm-Graz-Gondel, die ab 14.00 Uhr offiziell präsentiert wird.

Mit dabei ist Thomas Tebbich, Wirtschaftsgeschäftsführer des SK Sturm Graz, der nach der feierlichen Präsentation für Gespräche mit den Fans zur Verfügung steht.

Gemeinsam Gutes tun: Neue Gondelminiatur unterstützt „Schwoaze Helfen“

Die Kooperation zwischen der Mariazeller Bürgeralpe und dem SK Sturm Graz schafft nicht nur einen Hingucker für Sportfans, sondern leistet auch einen wichtigen sozialen Beitrag. Zum Start der neuen Sturm-Gondel erscheint eine exklusive Miniatur-Ausgabe der Gondel, die für alle „Blackies“ ein begehrtes Sammelstück darstellt.

Für jede verkaufte Miniatur spendet die Bürgeralpe Mariazell 10 Euro an das Sozialprojekt „Schwoaze Helfen“, das Menschen in schwierigen Lebenssituationen unterstützt.

„Die Partnerschaft mit dem SK Sturm Graz verbindet Familienerlebnis, Begeisterung für den Sport und soziales Engagement auf besondere Weise. Gemeinsam wollen wir nicht nur den Fans eine besondere Freude machen; sondern auch Menschen helfen, die es nicht so gut haben.“, betont Johann Kleinhofer, Geschäftsführer der Bürgeralpe Mariazell.

Ferienstart für die ganze Familie

Abseits des Fußballs wartet ein buntes Programm auf die Besucherinnen und Besucher:

Zauber- und Mitmachshows auf der Seebühne

Bastel- und Malstationen

Kinderolympiade

Gratis-Schnuppern beim neuen 3D-Bogenschießen

SK-Sturm-Graz-Hüpfburg, Sitzfußball und Kindertattoos

Großes Entenrennen im Triftkanal des Holzknechtlands mit attraktiven Preisen

Sundowner mit Live-Musik des Duos „2KW – Austropop live“

Ein besonderes Zuckerl gibt es für alle Sturm-Fans: Alle, die in einem Sturm-Trikot erscheinen, erhalten ein Gratis-Eis. Zudem genießen Sturm-Mitglieder ermäßigte Berg- und Talfahrten mit dem Bürgeralpe-Express.

Die Mariazeller Bürgeralpe lädt Einheimische, Familien, Ausflugsgäste und Sturm-Graz-Fans herzlich ein, den Start in die Sommerferien gemeinsam am Berg zu feiern: Mit jeder Menge Spaß, einem tollen Rahmenprogramm und einer besonderen Aktion für den guten Zweck.

Programmübersicht

Familienfest zum Ferienbeginn auf der Mariazeller Bürgeralpe

Samstag, 4. Juli 2026