- 30.06.2026, 13:00:33
- /
- OTS0130
Österreich reagiert bei UPR Empfehlungen zur Entkriminalisierung vom Schwangerschaftsabbruch ablehnend
ÖGF gibt Stellungnahme zur UPR Empfehlung des Menschenrechtsrats der Vereinten Nationen ab
Im Zuge der UPR hat die ÖGF eine Stellungnahme vor dem Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen abgegeben. Darin begrüßt die ÖGF die Unterstützung der Empfehlungen zur Verbesserung des Zugangs zu sexueller und reproduktiver Gesundheit, weist jedoch ausdrücklich darauf hin, dass Österreich im Bereich des Schwangerschaftsabbruchs die empfohlenen Verbesserungen bei Rechtslage und Versorgung dringend umsetzen müsste.
„Wir fordern Österreich auf, den Schwangerschaftsabbruch aus dem Strafgesetzbuch zu streichen und einen rechtmäßigen, kostenlosen, niederschwelligen und flächendeckenden Zugang über das öffentliche Gesundheitssystem sicherzustellen.“, so Mirijam Hall, Präsidentin der ÖGF in der Stellungnahme.
Sexuelle und reproduktive Gesundheit und Rechte sind Menschenrechte. Österreich muss hier notwendige internationale Standards erfüllen.
Die ÖGF fordert daher:
- Die Streichung des Schwangerschaftsabbruchs aus dem Strafgesetzbuch
- Die Anerkennung des Schwangerschaftsabbruchs als Teil der reproduktiven Gesundheitsversorgung und Integration in das nationale Gesundheitssystem
Die vollständige Stellungnahme wurde am 30.06.2026 vor dem Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen eingebracht und ist auf der Website der ÖGF abrufbar.
Rückfragen & Kontakt
Österreichische Gesellschaft für Familienplanung (ÖGF)
Alexandra Bieber
Telefon: +43 677 62 54 58 61
E-Mail: [email protected]
Website: https://oegf.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | OGF