Ö3 startet mit neuen Sendungen in den Sommer: „Idan in der Bahn“ und „Ö3-Happy-Hour“

Wien (OTS) -

Das Ö3-Programm im Sommer steht ganz im Zeichen von Dialog und Österreich-Touren. Die Ö3-Moderator:innen sind nicht nur im Studio in Wien, sondern unterwegs im ganzen Land: Andi Knoll ist auf Ferientour und trifft die Ö3-Hörer:innen beim Urlaub- und Ferienmachen, das „Frag das ganze Land“-Team ist auf Festival-Tour und Tom Walek wandert wieder mit Prominenten. Außerdem startet am 11. Juli mit „Idan in der Bahn“ ein neues Format, bei dem ZIB-Social-Media-Host Idan Hanin für Ö3 im Zug quer durch Österreich fährt und mit Menschen über ihren Sommer spricht.

„Ö3-Super-Sommer“-Start: drei Bühnen, ein Wochenende, unendlich viel Musik

Der Sommer 2026 startet mit einem musikalischen Feuerwerk – Ö3 ist überall dabei! Ob Rock, Brass oder Pop – dieses Wochenende bringt die größten Bühnen, die größten Acts und das beste Publikum zusammen. Unter dem Motto „Wir feiern die Musik, die Ferien, den Sommer“ vereint der „Ö3-Super-Sommer“-Start drei spektakuläre Events: Das Foo Fighters-Konzert im Ernst-Happel-Stadion (3. Juli), das Woodstock der Blasmusik in Ort im Innkreis – das größte Brass-Festival Europas (4. Juli) und die Ö3-Bühne am Donauinselfest (5. Juli). Ein Dreifach-Musik-Knall, der den Start in die Sommerferien zu einem unvergesslichen Erlebnis macht. Ö3 sorgt vor Ort und im Radio für maximale Stimmung, Festivalfeeling und die perfekte Verbindung zwischen Bühne und Radio.

„Idan in der Bahn – die Ö3-Sommergespräche“, Samstag von 16.00 bis 19.00 Uhr (11., 18. und 25. Juli)

Idan Hanin fährt mit dem Zug durch Österreich – und bringt echte Summervibes ins Radio! Die einen fahren weg, die anderen heim. Die einen zum Festival, die anderen in die Schicht. Die einen kommen vom See, die anderen brechen zum Wandern auf. Der eine ist seit langem wieder einmal auf dem Weg zu seinen Eltern, die andere fährt zum ersten Mal allein in die Stadt. Die Jungfamilie sitzt neben dem frisch verliebten Pärchen, der Vereinsausflug trifft auf Geschäftsreisende. Das ist Österreich im Sommer – und mittendrinnen: ZIB-Social-Media-Host Idan Hanin in einem neuen Ö3-Format.

Im Juli erwartet die Ö3-Gemeinde eine besondere Reise: Host Idan Hanin ist mit dem Ö3-Mikrofon unterwegs, fährt in der Bahn quer durchs Land und spricht mit Menschen über ihren Sommer. Im Zug kommen alle von etwas oder fahren zu etwas – und haben davon viel zu erzählen. Das ganze Land hört also auf Ö3, was Österreich im Sommer erlebt, motiviert, bewegt und beschäftigt. Ein unterhaltsamer und emotionaler Rail-Trip durchs Land, voll mit spontanen Begegnungen, interessanten Gesprächen und echten Einblicken.

„Ö3-Happy-Hour“, Montag bis Donnerstag von 12.00 bis 13.00 Uhr

Im „Ö3-Super-Sommer“ ruft Ö3 zu Mittag die „Ö3-Happy-Hour“ aus: Von Montag bis Donnerstag zwischen 12.00 und 13.00 Uhr spielt Ö3 nur Songs, die happy machen. Die Ö3-Hörer:innen werden zur „Happy-Hour“-Community und bestimmen die Playlist mit. Alle, die einen Glückstag haben, einfach gut drauf sind, ein schönes Erlebnis teilen wollen oder sich auf etwas freuen, können eine Sprachnachricht schicken (+43 800 600 600) oder sich per Telefon (0800 600 600) einen Song wünschen.

„Radio Knolliday“, Montag bis Freitag von 15.00 bis 18.00 Uhr

Ö3-Moderator Andi Knoll ist in den Ferien wieder unterwegs im Land: Mit seinem Format „Radio Knolliday“ tourt er durch Österreich und taucht in die bunte Ferienlandschaft ein. Dabei trifft er Ö3-Hörer:innen und gestaltet gemeinsam mit ihnen seine Nachmittagssendung. Er besucht etwa das Freibad Leibnitz, ist unterwegs am Neusiedler See und fährt mit dem Schlauchboot auf der Salza ab Palfau. Andi trifft die Ö3-Hörer:innen im Feuerwehrjugendlager in Burgkirchen, beim Schrammelklang-Festival in Litschau am Herrensee und geht (zu Fuß!) zum Electric Love Festival in Salzburg. Ein besonderes Highlight wartet in Vorarlberg: Andi geht mit dem Sänger Philipp Lingg von Schoppernau nach Mellau – bis „d'Füaß weh tau“, die Ö3-Hörer:innen sind herzlich eingeladen, mitzuwandern. Zu hören ist „Radio Knolliday“ in den ersten zwei Juli- und den ersten zwei August-Wochen, jeweils von 15.00 bis 18.00 Uhr.

„Frag das ganze Land“ auf Festival-Tour, Samstag von 16.00 bis 19.00 Uhr

Die Ö3-Community-Show „Frag das ganze Land“ tourt wieder durch das Land! Nach der Schultour im Frühling sind die Hosts Tina Ritschl und Martin Ziniel im Sommer auf Festival-Tour; sie diskutieren direkt am Festivalgelände mit der Ö3-Gemeinde. Es gibt viel zu besprechen – denn andere Meinungen zu hören und gelten zu lassen ist wichtig. Im Juli steht das Woodstock der Blasmusik in Ort im Innkreis auf dem Tourplan (4. Juli), im August geht’s weiter: Die Hosts Vero Cerzwinski und Flo Strohofer diskutieren am Szene Openair in Lustenau (1. August) mit der Ö3-Gemeinde, für Tina Ritschl und Martin Ziniel geht es dann zum Frequency Festival in St. Pölten (22. August). Zu hören jeweils am Samstag, ab 16.00 Uhr auf Ö3.

„Walek wandert“, Sonntag von 9.00 bis 11.00 Uhr (ab 9. August)

Tom Walek nutzt den August wieder für Wanderungen und trifft dabei Prominente. Während der Wanderungen kommt er ins Gespräch mit seinen berühmten Gästen – sie sprechen über Ziele, Karriere, die Familie und oft auch über ganz Persönliches. Zu hören sind die Wander-Talks an vier Sonntagen im August. Tom Walek wandert unter anderem mit Felix Gall, der im Mai mit dem zweiten Platz beim Giro d’Italia österreichische Radsportgeschichte geschrieben hat.

Gemeinschaftsprojekt: Die „Team Österreich-Karte der kühlen Orte“

Und weil der Sommer wirklich super ist, aber oft schon auch sehr heiß, ist es wichtig, dass wir aufeinander schauen und uns gegenseitig unterstützen. Mit der ganzen großen Ö3-Gemeinde hat Ö3 ein Gemeinschaftsprojekt für eine echte Auszeit von der Sommerhitze am Start: Gemeinsam die „Team Österreich-Karte der kühlen Orte“ anzulegen. Wer Abkühlung sucht oder kühle Orte in seiner Umgebung weiß: Die „Team Österreich-Karte der kühlen Orte“, eine Initiative von Hitradio Ö3 und dem Roten Kreuz, ist auf der Ö3-Homepage zu finden (https://oe3.orf.at/).