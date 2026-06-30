Generali und ACSL treiben College-Sport in Österreich voran

Wien (OTS) -

Die Generali ist seit Jahren eine feste Größe in der Sportförderung – nun folgt der nächste Schritt: Als Partnerin der Austrian College Sports League (ACSL) engagiert sie sich gezielt für den Ausbau des College-Sports in Österreich. Im Fokus stehen American Football und Basketball, zwei Sportarten, die auch hierzulande immer beliebter werden. Gleichzeitig positioniert sich die Generali damit in einem Umfeld, das für viele Studierende ein zentraler Bestandteil ihres Alltags ist.

„Wir begleiten Menschen ein Leben lang – und das beginnt häufig schon im Studium. College-Sport verbindet Leistung, Gemeinschaft und Teamgeist und ist damit ein prägender Teil der Universitätszeit für Student_innen. Mit der Kooperation erhöhen wir gezielt die Sichtbarkeit und fördern die Weiterentwicklung in Österreich“, sagt Reinhard Pohn, Vorstand für Vertrieb und Marketing der Generali Österreich.

Die Kooperation baut dabei auf einer bestehenden Grundlage auf: Student_innen in Österreich sind bereits während ihrer Ausbildung über den ÖH-Beitrag bei der Generali gegen Unfall- und Haftpflichtschäden versichert.

Gemeinsam treiben die Generali und die ACSL nun den College-Sport in Österreich voran. Die Generali ist bei 49 Spielen an 22 Spieltagen präsent und übernimmt zudem die Namenspartnerschaft für das Football-Saisonhighlight sowie das Game-Streaming. Hochwertige Livestreams aus verschiedenen Perspektiven mit Replays und packenden Szenen ermöglichen es, die Spiele zu verfolgen und ein deutlich breiteres Publikum zu erreichen – live und über digitale Kanäle hinweg.

„In den letzten elf Jahren haben wir unvergessliche Momente geschaffen, doch die meisten davon existieren heute nur noch in Erinnerungen. Gemeinsam mit der Generali sorgen wir dafür, dass diese Emotionen für immer bleiben. Das ist nicht nur Streaming – das ist der nächste Meilenstein für den College-Sport in Österreich“, sagt Lawrence Gimeno, Founder & Managing Director der ACSL.

ACSL Summer Bowl presented by Generali

Das erste Highlight der Kooperation fand am 27. Juni mit dem Saisonfinale auf der Hohen Warte in Wien statt. Beim ACSL Summer Bowl presented by Generali erlebten rund 8.000 Fans College Football auf hohem Niveau. Als Presenting Partner war die Generali sichtbar vertreten und nutzte die Plattform, um ihre Partnerschaft mit der ACSL auch vor Ort erlebbar zu machen. Der Summer Bowl markierte damit nicht nur den sportlichen Höhepunkt der Saison, sondern auch einen wichtigen Meilenstein in der gemeinsamen Weiterentwicklung des Universitätssports in Österreich.

Über die Austrian College Sports League

Die Austrian College Sports League ist die offizielle österreichische Hochschulsportliga und bietet Student_innen eine professionelle Bühne für leistungsorientierten Universitätssport – auf dem Spielfeld, am Campus und über die digitalen Kanäle. Seit ihrer Gründung im Jahr 2015 wurden bereits über 300 Spiele in den Sportarten American Football und Basketball ausgetragen. Insgesamt sechs Universitäten mit 850 Athlet_innen sind Teil der ACSL.

GENERALI ÖSTERREICH

Die Generali Österreich zählt mit 3,3 Milliarden Euro Prämieneinnahmen und 4.500 Mitarbeiter_innen zu den führenden Versicherungsunternehmen in Österreich. Sie betreut knapp 2 Millionen Kund_innen und ist in wesentlichen Bereichen des Retailgeschäftes unter den führenden Unternehmen. Die Generali Österreich ist Teil der Generali Group, eine der größten Versicherungsgruppen und Vermögensverwalter weltweit, mit einem Prämienaufkommen von insgesamt 98,1 Milliarden Euro sowie einem verwalteten Vermögen von 900 Milliarden Euro im Jahr 2025. Mit rund 88.000 Mitarbeiter_innen, die 75 Millionen Kund_innen betreuen, nimmt das 1831 gegründete Unternehmen eine führende Position in Europa ein und gewinnt auch in Asien und Amerika zunehmend an Bedeutung. Im Mittelpunkt der Strategie steht das Bestreben, ein Lifetime Partner für die Kund_innen zu sein. Dies wird durch innovative und personalisierte Lösungen, erstklassige Kundenerfahrungen und digitalisierte globale Vertriebskapazitäten erreicht. Die Generali Group hat die Nachhaltigkeit in ihre strategischen Entscheidungen integriert, um für Stakeholder Werte zu schaffen und gleichzeitig einen Beitrag für eine gerechtere und widerstandsfähigere Gesellschaft zu leisten.

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