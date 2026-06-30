Todeshitze oder Traumsommer – Wie viel Alarmismus ist angebracht? | „Pro und Contra“ heute um 22:20 Uhr auf PULS 4 & JOYN

Wien (OTS) -

Rekordtemperaturen, ausgetrocknete Böden und schwere Unwetterwarnungen: Österreich schwitzt unter der Hitzekuppel. Doch während die einen vor dem „Anlauf ins Verderben“ und zehntausenden Hitzetoten in Europa warnen, wittern andere puren Klima-Alarmismus und Medien-Hysterie. Wie gefährlich ist dieser Sommer wirklich? Und wer trägt die Schuld daran, dass wir sehenden Auges in die Heißzeit schlittern?



Klimasünden vor der Haustür & wie sieht die Zukunft aus?



Die Debatte brennt an allen Ecken: Warum sind im Jahr 2026 immer noch Schulen und Krankenhäuser ohne Klimaanlagen? Warum wird in den Städten nach wie vor der Parkplatz über den Baum gestellt und die Bodenversiegelung munter vorangetrieben? Während die Politik bei Bauverfahren für Außenjalousien oder erneuerbare Energien bremst, fordern Oppositionsparteien radikale Pflaster: Die KPÖ will die Mieten ab 27 Grad Raumtemperatur senken, die FPÖ die Bäderpreise halbieren und die Grünen fordern komplett freien Eintritt in die Freibäder.

Sind ein Hitze-Lockdown oder eine Siesta die Zukunft? Brauchen wir drastische Maßnahmen, autofreie Tage, ein Flugverbot oder eine verpflichtende Siesta für Bauarbeiter? Hilft am Ende nur die totale Aufrüstung mit Klimaanlagen oder treibt uns das in den nächsten Blackout? Und was passiert, wenn auf die Dürre das nächste verheerende Hochwasser folgt?



Darüber diskutieren heute bei Moderatorin Manuela Raidl um 22:20 Uhr auf JOYN & PULS 4:

Sigrid Maurer: Abgeordnete zum Nationalrat, Die Grünen

Abgeordnete zum Nationalrat, Die Grünen Franz Hörl: Abgeordneter zum Nationalrat, ÖVP

Abgeordneter zum Nationalrat, ÖVP Werner Gruber: Physiker

Physiker Albert Fortell: Schauspieler und Autor



Direkt danach: „Breaking Media .LAB“ – Schüler:innen gestalten Spezialausgabe des Medienkompetenz-Magazins



„Medienkompetenz in die Schule“: Dieses Ziel prägt aktuell die gesellschaftliche Debatte. „Medienkompetenz für alle“ ist zugleich der Anspruch, dem sich das Medienkompetenz-Magazin „Breaking Media“ von JOYN & PULS 4 verpflichtet fühlt. Daraus entsteht das Projekt „Breaking Media .LAB“, eine Spezialausgabe der Sendung, die Medienkompetenz praxisnah vermitteln soll und am Dienstag, um 23:15 Uhr seine Premiere im TV & Stream feiert. Erstmals wird „Breaking Media“ nicht nur von der PULS 4-Redaktion gestaltet, sondern kooperiert mit den Schüler:innen des BORG Mistelbach aus Niederösterreich. Weitere Informationen und Bildmaterial zur Sendung finden Sie HIER.



"Pro und Contra“ am Dienstag um 22:20 Uhr und „Breaking Media .LAB“ um 23:15 Uhr auf PULS 4 & JOYN