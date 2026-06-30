Konzertveranstaltungen in Niederösterreich

St. Pölten (OTS) -

„500 Jahre Strauss – 3 Bratschen für ein Hallelujah“ nennt sich ein Open-Air-Konzert der Flying Schnörtzenbrekkers morgen, Mittwoch, 1. Juli, ab 19.30 Uhr im Kulturbahnhof Altenmarkt-Thenneberg. Eintrittspreis nach freiem Ermessen; nähere Informationen unter e-mail [email protected] und www.kultur-bahnhof.eu.

Am Donnerstag, 2. Juli, gastiert Hans Theessink mit Blues-, Folk- und Rootsmusik im Alten Depot in Mistelbach. Beginn ist um 19.30 Uhr; nähere Informationen und Karten unter 02572/3955, e-mail [email protected] und www.altesdepot.at.

Der „Wiener Neustädter Kultursommer“ bietet am Donnerstag, 2. Juli, im Bürgermeistergarten ein Sommerkonzert des Sinfonischen Orchesters Merkur, am Freitag, 3. Juli, ein Open-Air-Konzert von Sofia Reyna beim Schrauthammerbrunnen und am Samstag, 4. Juli, ein Serenadenkonzert des Blechbläserensembles der Stadtmusik Wiener Neustadt beim Pavillon im Stadtpark. Beginn ist jeweils um 19 Uhr; der Eintritt ist frei. Nähere Informationen unter 02622/373-311, e-mail [email protected] und www.kultursommer-wn.at.

Am Freitag, 3., und Samstag, 4. Juli, sind Elīna Garanča & Friends jeweils ab 20 Uhr mit „Klassik unter Sternen“ bzw. der Preview dazu zu Gast am Wolkenturm von Schloss Grafenegg. Begleitet wird die Mezzosopranistin vom Tonkünstler-Orchester Niederösterreich unter Karel Mark Chichon, internationalen Gästen und den Siegerinnen bzw. Siegern der Nachwuchsinitiative „ZukunftsStimmen“. Nähere Informationen und Karten unter 01/5868383, e-mail [email protected] und www.grafenegg.com.

Am Samstag, 4. Juli, unternehmen Adrian Eröd, Maja Triler, Philipp Schöllhorn und das United Europe Orchester unter der Leitung von Elena Rozanova im Rahmen der „Kulturtage Schloss Pöggstall“ ab 19.30 Uhr in der Kirche St. Anna im Felde eine musikalische Reise „Von der Moldau bis zum Schwanensee“. Nähere Informationen und Karten unter 0676/3388505, e-mail [email protected] und https://ticket2242.tickethome.at bzw. www.kulturtage-schlosspoeggstall.at.

Ebenfalls am Samstag, 4. Juli, zieht die Indie-Band Garish musizierend durch die Altstadt von Stein, das Publikum folgt mit Kopfhörern dem mobilen Konzert; Treffpunkt ist um 17 Uhr vor der Kunsthalle Krems. Nähere Informationen unter 02732/908010, e-mail [email protected] und www.kunsthalle.at; Online-Tickets unter www.kunstmeile.at/garish.

Am Sonntag, 5. Juli, wird die diesjährige „Sommerakademie Lilienfeld“ mit einem Festgottesdienst in der Stiftsbasilika eröffnet. Ab 10 Uhr begleiten dabei der Stifts-Chor Lilienfeld, das Ensemble Campililiensis und Yi-Ting Wu-Mittermayer an der Orgel unter der Leitung von Florian Pejrimovsky den Gottesdienst mit einer Messe nach Wolfgang Amadeus Mozarts Oper „Cosi fan tutte“. Das symphonische Eröffnungskonzert ab 19.30 Uhr in der Stiftsbasilika umfasst dann die Konzerte für Flöte und Orchester G-Dur KV 313 sowie für Klarinette und Orchester A-Dur KV 622 und die Sinfonia concertante für Violine, Viola und Orchester Es-Dur KV 364 von Wolfgang Amadeus Mozart in der Interpretation von Carolin Ratzinger, Simon Reitmaier, Julian Walder, Magdalena Rychetsky und dem KünstlerOrchester Wien/Lilienfeld unter der Leitung von Karen De Pastel. Nähere Informationen bzw. Karten unter 02762/52420, e-mail [email protected] und www.stift-lilienfeld.at.

Mit einer „Musikalischen Messe“ startet am Sonntag, 5. Juli, auch der Countdown zum „Festival Retz 2026“: Ab 10 Uhr begleitet dabei der Chefdirigent und Barockexperte Luca De Marchi gemeinsam mit den Solistinnen und Solisten der diesjährigen Opernproduktion und renommierten Instrumentalisten der europäischen Alte-Musik-Szene die Sonntagsmesse in der Stadtpfarrkirche St. Stephan. Nähere Informationen unter 02942/2223-52, e-mail [email protected] und www.festivalretz.at.

Beim „Kultursommer Semmering“ interpretiert Maya Hakvoort in „Honoring Barbra Streisand“ am Sonntag, 5. Juli, ab 16 Uhr im Kulturpavillon die Hits Barbra Streisands und wird dabei vom Pianisten und Komponisten Martin Wöss am Klavier begleitet. Nähere Informationen und Karten unter 02664/20025, e-mail [email protected] und www.kultursommer-semmering.at.

Am Sonntag, 5. Juli, findet auch ab 16 Uhr im Park der Villa Strecker, dem neuen Palais Marchet – Villa Strecker Baden, das traditionelle Gartenkonzert statt. Unter dem Motto „In memoriam Erika Strecker – Erinnerungen an ein Leben voll Musik“ kommen dabei neben den bekannten Wienerliedern und Kompositionen von Heinrich Strecker auch Melodien zur Aufführung, die Erika Strecker besonders geschätzt hat. Mit dabei sind das Ensemble Schrammel & Co unter der Leitung von Thomas Trsek, der Konzertpianist Martin Ivanov und als Solistinnen bzw. Solisten Clemens Kerschbaumer, Claudia Goebl und Beppo Binder; die künstlerische Leitung und Moderation liegt in den Händen von Herbert Fischerauer. Nähere Informationen und Karten beim Beethovenhaus Baden unter 02252/86800-630 und e-mail [email protected].

Im Haus der Kunst im Baden wiederum werden am Dienstag, 7. Juli, um 19 Uhr mit einem Rezitations-Abend mit Gabriele Jacoby die diesjährigen „Internationalen Meisterkurse des Franz-Schubert-Instituts“ eröffnet, die sich diesmal dem Thema „Poetry and Performance of the German Lied“ widmen. Karten beim Beethovenhaus Baden unter 02252/86800-630 und e-mail [email protected]; nähere Informationen beim Franz-Schubert-Institut unter 0699/10858978, e-mail [email protected] und www.schubert-institut.at.

Schließlich spielt ZZ Top am Dienstag, 7. Juli, ab 20.30 Uhr im VAZ St. Pölten in der Besetzung Billy F. Gibbons, Elwood Francis und Frank Beard das einzige Österreich-Konzert der „The Big One“-Tour mit allen Alltime-Hits wie „La Grange“, „Sharp Dressed Man“, „Gimme All Your Lovin‘“, „Tush“, „Legs“, „Viva Las Vegas“ etc. Nähere Informationen und Karten unter 02742/71400, e-mail [email protected] und www.vaz.at.