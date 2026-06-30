ORF-Kultursommer 2026: Start für Bundesländerreihe „Sommerbühne“ in ORF 2 und auf ORF ON

Wien (OTS) -

Im Rahmen des umfangreichen ORF-Kultursommers 2026 (Details unter https://presse.ORF.at) gibt die neue Bundesländerreihe „Sommerbühne“ wöchentlich ab 4. Juli, immer samstags um 17.55 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON, Einblicke in regionale Kulturevents und -festivals. So steuert jedes ORF-Landesstudio eine rund 52-minütige Neuproduktion bei, wobei ORF Burgendland seinen Termin mit zwei (kürzeren) Sendungen bespielt. Den Auftakt des „Sommerbühne“-Reigens macht am 4. Juli Niederösterreich, gefolgt von Oberösterreich (11. Juli), Vorarlberg (18. Juli), Burgenland (25. Juli), Salzburg (1. August), Wien (8. August), Kärnten (15. August), Tirol (22. August) und – zum Finale – Steiermark (29. August).

„Niederösterreich: Festivals in Feierlaune“ (4. Juli,17.55 Uhr))

Das ORF-Landesstudio Niederösterreich eröffnet die „Sommerbühne“-Reihe unter dem Motto „Festivals in Feierlaune“. Die Sendung nimmt Bezug auf einige bedeutende Bühnen des Landes, die heuer im Zeichen von Jubiläen stehen. So feiert etwa das Musikfestival in Grafenegg seine 20. Saison, das Theater in Reichenau wird 100! Gestalter Hannes Steindl wirft einen Blick zurück, richtet den Scheinwerfer aber auch auf die diesjährige Saison. An 19 Standorten in Niederösterreich lädt das Theaterfest zu Produktionen unterschiedlicher Genres. Und auf der Schallaburg dreht sich alles um die 1980er Jahre.

„Oberösterreich: Im Takt des Woodstock“ (11. Juli, 17.55 Uhr)

Love, Blech und Vollgas: Moderatorin Isabella Köck geht mitten im Festivalgeschehen der Frage nach, was Menschen aus der ganzen Welt Jahr für Jahr zum Woodstock der Blasmusik im Innviertel zieht. Die Sendung gibt Einblick in die besondere Atmosphäre, die das Spektakel zu weit mehr als einem grandiosen Musikfestival macht. Zwischen großen Emotionen, überraschenden Begegnungen und unvergesslichen Momenten entsteht das Porträt eines Festivals, das Gemeinschaft, Leidenschaft und Musik auf einzigartige Weise verbindet. Eine musikalische Sommerreise ins Herz des Woodstock-Gefühls.

„Vorarlberg: Sound@V 2026 – Der Musikpreis des ORF Vorarlberg“ (18. Juli, 17.55 Uhr)

Im Rahmen der „Sommerbühne“-Reihe steht das diesjährige Finale des zum siebenten Mal veranstalteten Musikwettbewerbs des ORF Vorarlberg auf dem Programm. Aus 16 Nominierten wählt eine international besetzte Fachjury die vier Gewinner in den Kategorien Pop/Rock, Alternative/Singer-Songwriter, Open Pool und Newcomer aus. Die Top-Acts der Vorarlberger Musikszene performen beim Sound@V live und werden im Rahmen der von Inés Mäser und Dominic Dapré moderierten Award-Show mit insgesamt 25.000 Euro und stylischen Trophäen ausgezeichnet. Ein einzigartiger Abend voller Emotionen und Top-Stimmung.

„Burgenland: Das spielt's nur da!“ und „Mord, Macht und Männer in Strapsen. Der burgenländische Festspielsommer 2026“ (25. Juli, 17.55 Uhr und 18.25 Uhr)

Jeden Sommer sind viele Augen auf die beiden kulturellen Großereignisse im Burgenland gerichtet: die Seefestspiele Mörbisch und die Oper im Steinbruch St. Margarethen. Der pannonische Sommer hat aber noch jede Menge anderer Kulturerlebnisse zu bieten. Von den Schlossspielen Kobersdorf über den Theater Sommer Parndorf und den Kultur Sommer Güssing mit den Stars der heimischen Kabarettszene bis zu den Klassikkonzerten in Raiding oder in Halbturn. Alfons Haider, Generalintendant der burgenländischen Musiktheater, präsentiert launig einen Überblick über das sommerliche Bühnengeschehen im Land des Schilfs und der Störche. Das an diesen kulturellen Streifzug anschließende Making-of blickt hinter die Kulissen von St. Margarethen, wo heuer der Puccini-Hit „Tosca“ gegeben wird, sowie Mörbisch, das mit dem Kultmusical „Ein Käfig voller Narren“ aufwartet.

„Salzburg: Jedermann ist überall“ (1. August, 17.55 Uhr)

In seinem Beitrag zur Bundesländerreihe „Sommerbühne“ präsentiert ORF Salzburg einen kulturellen Streifzug mit Moderator Martin Ferdiny und besucht kleine, feine und zum Teil noch recht unbekannte Schauplätze, aber auch große Events, die ganz Salzburg im Sommer zu einem Festspiel- und Festivalland machen – ganz abseits des Hochkulturfestivals in der Landeshauptstadt.

„Wien – Aus dem Stegreif“ (8. August, 17.55 Uhr)

Vorhang auf für das letzte regelmäßig bespielte Stegreiftheater Europas! Die 1909 gegründete Tschauner Bühne pflegt die Tradition des klassischen Stegreifspiels und entwickelt sie immer weiter. So zählen heute auch Stegreifrevuen zum Repertoire des legendären Sommertheaters in Wien-Ottakring. Der Film bringt Ausschnitte aus dem aktuellen Programm, blickt ins historische Archiv sowie hinter die Kulissen und stellt jene Menschen vor, die für die Tschauner Bühne leben und sie prägen.

„Kärnten (AT)“ (15. August, 17.30 Uhr)

Für die neue Bundesländerreihe „Sommerbühne“ blickt ORF Kärnten am Feiertag auf das Geschehen auf unterschiedlichen Bühnen des vielfältigen Musiksommers in Österreichs Süden, von den Festspielen Taggenbrunn, dem St. Pauler Kultursommer und dem Carinthischen Sommer über das Weissensee Klassik Festival bis zum Musikforum Viktring, Via Iulia Augusta Kultursommer und zu Klassik im Burghof.

„Tirol (AT)“ (22. August, 17.55 Uhr)

Auch ORF Tirol rückt das Kulturgeschehen im Bundesland entsprechend ins Licht und begibt sich auf Streifzug zu größeren Kulturereignissen – wie den Innsbrucker Festwochen der Alten Musik, den Tiroler Festspielen Erl, den Tiroler Volksschauspielen Telfs oder dem Internationalen Filmfestival Innsbruck – bis zu kleineren Initiativen wie dem Zillertaler Theaterfestival „Steudltenn“, Musicalsommer Kufstein, Aufführungen von Tiroler Freiluftbühnen oder dem „Hochkultur“-Open-Air von Franui in Osttirol.

„Steiermark (AT)“ (29. August, 17.55 Uhr)

Zum Abschluss der Bundesländerreihe „Sommerbühne“ trägt ORF Steiermark ein „Best of Aufsteirern“ zur Einstimmung auf das heurige 25-Jahr-Jubiläum des Volkskulturfestivals „Aufsteirern“ im September bei.