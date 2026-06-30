Obernosterer: Petition zu Bezirksgerichterhalt Hermagor

Wien/Hermagor (OTS) -

NR Gabriel Obernosterer (ÖVP) hat eine Petition zur Erhaltung des Bezirksgerichts Hermagor im Parlament an den Zweiten Präsidenten des Nationalrates, Peter Haubner, übergeben. Die Petition fordert die dauerhafte Sicherung des Gerichtsstandorts in Hermagor. „Das Bezirksgericht Hermagor muss als eigenständiger Standort erhalten bleiben, eine Schließung würde für die Bürgerinnen und Bürger unzumutbar lange Pendelstrecken bedeuten“, erklärte Obernosterer bei der Übergabe. Er sowie die Kärntner Volkspartei unter Landesparteiobmann LH-Stv. Martin Gruber setzen sich auf allen Ebenen dafür ein, dass das Bezirksgericht erhalten bleibt.

Das Bezirksgericht Hermagor garantiert den Bürgerinnen und Bürgern des Gail-, Gitsch- und Lesachtals einen direkten, niederschwelligen Zugang zur Justiz. Eine Schließung würde Anfahrtswege von bis zu 1 Stunde und 40 Minuten mit dem Auto oder fast 4 Stunden mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum nächsten Gericht in Villach bedeuten – eine unzumutbare Belastung, insbesondere für ältere Menschen, Familien oder Personen mit eingeschränkter Mobilität. Zudem wäre der Verlust des Gerichts ein schwerer Schlag für den ohnehin durch seine geografische Lage herausgeforderten Bezirk.

Der Lesachtaler Abgeordnete unterstrich die Bedeutung des Gerichts für die Region und betonte: „Wir setzen uns mit voller Kraft für den Standorterhalt ein, denn Bürgernähe ist ein wesentlicher Bestandteil eines funktionierenden Rechtsstaats. Reformen dürfen nicht auf Kosten des ländlichen Raumes gehen“, so Obernosterer abschließend.

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