FIFA Fußball-WM 2026 im ORF: Am 2. Juli mit USA – Bosnien-Herzegowina

Wien (OTS) -

Die FIFA Fußball-WM 2026 befindet sich in der Phase der Entscheidungsspiele, mögliche Verlängerungen und Elfmeterschießen inklusive: Weiter geht es live in ORF 1 am Donnerstag, dem 2. Juli, um 2.00 Uhr (Anpfiff) mit USA – Bosnien-Herzegowina. Alina Zellhofer, Jasmin Eder und Peter Stöger eröffnen ab 1.25 Uhr das WM-Studio. Daniel Warmuth und Michael Liendl kommentieren.

Das WM-Studio mit allen Hintergrundinfos, Interviews und Analysen zum Spiel Österreich – Spanien öffnet um 23.25 Uhr. Das Kultduo Rainer Pariasek und Andreas Herzog meldet sich dazu mit Updates aus den USA. Daniel Kulovits sorgt auf Ö3 für die Torgarantie.

Alles zum vorangegangenen WM-Tag und einen Ausblick auf die Spiele des Tages bzw. Abends bietet die „Morning Show“ um 9.10 Uhr in ORF 2. Bereits um 6.30 Uhr steht ebenfalls in ORF 2 ein fünfminütiges „WM Update“ auf dem Programm.

Groß war das Interesse an den beiden Sechzehntelfinalspielen am Montag, dem 29. Juni, und einmal mehr bewiesen die ORF-Zuschauer:innen dabei gute Kondition: Brasilien – Japan ließen sich in Halbzeit 2 bis zu 1,064 Millionen Fans und im Schnitt 915.000 bei 39 Prozent Marktanteil nicht entgehen. In den jungen Zielgruppen E–49 bzw. E–29 Jahre wurden 53 bzw. 66 Prozent MA erreicht.

Die WM-Sensation bei Deutschland – Paraguay sahen ab 22.30 Uhr in der ersten Halbzeit bis zu 680.000 und im Schnitt 640.000 bei 37 Prozent Marktanteil (45 bzw. 54 Prozent bei den Jungen). Das dramatische Elfmeterschießen um 1.18 Uhr verfolgten live in ORF 1 noch immer 389.000 bei 48 Prozent Marktanteil (56 bzw. 77 Prozent in den jungen Zielgruppen).

Das gesamte ORF-Programmangebot zur Fußball-WM wird mit Untertiteln angeboten.

Alles dreht sich um König Fußball – selbstverständlich auch auf sport.ORF.at, ORF ON und im ORF-Fußball-Special. Das umfangreiche multimediale Package zur FIFA Fußballweltmeisterschaft 2026 umfasst alles, was das Fanherz begehrt – von Live-Streams der vom ORF übertragenen Spiele inkl. zusätzlichen Tactical Feeds über Highlight-Videos und -Clips von allen Partien bis zu Storys, Daten, Live-Blogs und -Tickern. Volles WM-Programm also auch im Web und via Apps. Laufend aktuelle News und Highlights stellen auch die Social-Media-Angebote des ORF Sport und der ORF TELETEXT bereit.