ASFINAG: Trauer um Kollegen nach tödlichem Unfall bei Mäharbeiten auf der A2 Südautobahn

Wien/Klagenfurt (OTS) -

Die ASFINAG trauert um einen Kollegen, der Montagnachmittag bei einem tragischen Unfall bei seiner Arbeit auf der Autobahn ums Leben kam. Der Mitarbeiter der Autobahnmeisterei Klagenfurt war gerade mit zwei Kollegen dabei, auf einem Abschnitt der A2 Südautobahn bei Völkermarkt Mäharbeiten durchzuführen. Diese Tagesbaustellen werden auch entsprechend abgesichert. Insgesamt drei Fahrzeuge dienen als Schutz der Mitarbeiter, als Abschlussfahrzeug wird ein Lkw mit Aufprallschutz verwendet. Gegen 14 Uhr war ein Sattelzug aus Italien aus bisher noch unbekannter Ursache gegen den ASFINAG-Lkw geprallt. Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass der Absicherungs-Lkw mehrere Meter nach vorne geschleudert wurde und unseren 42-jährigen Mitarbeiter, einen Vater von zwei Kindern, erfasste und tödlich verletzte. Ein weiterer ASFINAG-Mitarbeiter wurde zudem schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

„Dieser Unfall macht uns tief betroffen“, zeigten sich die ASFINAG-Vorstände Hartwig Hufnagl und Herbert Kasser bestürzt. „Uns allen ist bewusst, dass die Arbeit auf der Autobahn gefährlich ist und deswegen appellieren wir heute noch einmal besonders an alle Verkehrsteilnehmer, auf unsere Mitarbeitenden aufzupassen. Die Autobahn ist ihr Arbeitsplatz und hinter jeder Warnweste steht ein Mensch.“

Die ASFINAG hat erst vor zwei Wochen genau mit diesem Appell die Verkehrssicherheitskampagne „Meine Mama/mein Papa arbeiten für dich. Danke, dass du aufpasst“ gestartet. „Wir würden uns wünschen, dass wir solche Kampagnen nicht brauchen. Aber dieser Unfall führt uns auf furchtbare Weise vor Augen, dass sie leider mehr als notwendig ist.“ Aktuell ist die Kampagne aus diesem Grund auch auf allen Überkopfwegweisern auf allen Autobahnen in Österreich geschalten.