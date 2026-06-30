Land NÖ stärkt Betriebe mit Investitionen von 15 Millionen Euro und sichert über 250 Arbeitsplätze

St. Pölten (OTS) -

In der Sitzung der Niederösterreichischen Landesregierung am heutigen Dienstag wurden stille Beteiligungen der NÖ Bürgschaften und Beteiligungen GmbH (NÖBEG) für sechs niederösterreichische Unternehmen im Ausmaß von rund 4,7 Millionen Euro beschlossen. Damit leistet die NÖBEG einen wesentlichen Beitrag zur Umsetzung von Vorhaben mit einem Investitionsvolumen von rund 15 Millionen Euro.

„Das Beteiligungsmodell der NÖBEG ist ein gelungenes Beispiel für die Wirkungskraft erfolgreicher Kooperation. Es schafft die Grundlage dafür, dass innovative Unternehmen ihr Potenzial voll entfalten können, stärkt nachhaltig Wachstum sowie die Realisierung zukunftsweisender Projekte“, freut sich Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Zu den Betrieben, die in besonderem Maß von den Unterstützungsleistungen der NÖBEG profitieren, zählt das Hotel Gasthof Graf in St. Pölten. „Mit dem geplanten Zubau von 14 neuen Hotelzimmern und Serviced Appartements sowie einem modernen Seminarraum investieren wir gezielt in die Weiterentwicklung des Standorts St. Pölten. Das Projekt schafft zusätzliche Kapazitäten für Geschäftsreisende, Langzeitgäste und Seminarteilnehmer und stärkt damit die touristische und wirtschaftliche Attraktivität der Region. Bei der Umsetzung arbeiten wir eng mit der NÖBEG zusammen“, betonen Leopold Graf, geschäftsführender Gesellschafter der Hotel Graf GmbH, und Sohn Andreas Graf, Prokurist der Hotel Graf GmbH.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner unterstreicht: „Wer investiert, schafft Zukunft. Das Hotel Graf setzt mit diesem Ausbau ein starkes Zeichen für den Wirtschafts- und Tourismusstandort St. Pölten. Mit der NÖBEG stehen wir Betrieben als verlässlicher Partner zur Seite, damit gute Ideen umgesetzt, Arbeitsplätze gesichert und neue Chancen für unser Bundesland geschaffen werden.“

Seit dem Jahr 2016 hat die NÖBEG über 220 Investitionen niederösterreichischer Betriebe erfolgreich begleitet und dabei einen Finanzierungsbeitrag von über 140 Millionen Euro geleistet. In diesem Zeitraum wurden mit dem NÖ Beteiligungsmodell, das Investitionen, Wachstum und Unternehmensübernahmen ermöglicht, rund 1.000 Arbeitsplätze abgesichert und 200 Arbeitsplätze geschaffen. Diese langjährige und kontinuierliche Entwicklung unterstreicht eindrucksvoll die Rolle der NÖBEG als verlässlicher und starker Finanzierungspartner für niederösterreichische Betriebe.

„Die Zahlen zeigen, wie das NÖ Beteiligungsmodell Investitionen, Wachstum und Unternehmensübernahmen ermöglicht und damit den Wirtschaftsstandort Niederösterreich stärkt“, sagt Stefan Chalupa, Geschäftsführer der NÖBEG.