KinderGesundheitsTag 2026: Gesund in die Zukunft!

Wien (OTS) -

Die Weichen für die Zukunft werden früh gestellt und Gesundheit stellt dabei ein wichtiges Fundament dar. Jedes Kind verdient eine Chance, gesund aufzuwachsen und später seine Gesundheit selbst in die Hand zu nehmen. Voraussetzung dafür ist ein Bewusstsein für Ernährung, psychische und mentale, aber auch soziale Gesundheit sowie Bewegung.

Am 30. Juni 2026 findet erneut der KinderGesundheitsTag unter dem Motto “Entdecke die Geheimnisse für ein gesundes Leben” statt. MTD-Austria, dem Dachverband der sieben Interessensvertretungen der gehobenen medizinisch-therapeutisch-diagnostischen Gesundheitsberufe Biomedizinische Analytik, Diätologie, Ergotherapie, Logopädie, Orthoptik, Physiotherapie und Radiologietechnologie, liegt die gesunde Zukunft unserer Kinder und Jugendlichen sowie ihr Bewusstsein für Gesundheit sehr am Herzen.

Auch ist es den sieben MTD-Berufsverbänden ein Anliegen, die heranwachsende Generation zu neuen Perspektiven zu ermutigen und zu zeigen, wie vielfältig und interessant Berufe im medizinisch-therapeutisch-diagnostischen Bereich sein können.

In interaktiven Workshops erfahren Kinder und Jugendliche spielerisch, wie ein Ultraschallgerät funktioniert, wie spannend der Tastsinn ist oder was Biomedizinische Analytiker:innen mit Detektiv:innen gemeinsam haben.

Mag. Gabriele Jaksch, Präsidentin von MTD-Austria, präsentiert im Rahmen des Pressegesprächs die Motive für das Engagement für medizinisch-therapeutisch-diagnostische Berufe und weist darauf hin, wie wichtig es ist, Kinder und Jugendliche mit einzubinden.

Das gesamte Programm finden Sie hier.

Über MTD-Austria

MTD-Austria, der Dachverband der gehobenen medizinisch-therapeutisch-diagnostischen Gesundheitsberufe Österreichs, vertritt die gemeinsamen Interessen der österreichweit rund 44.000 Berufsangehörigen der sieben Mitglieder Biomed Austria, Diaetologie Austria, Ergotherapie Austria, logopädieaustria, orthoptik austria, Physio Austria und rtaustria.