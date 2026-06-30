AK Niederösterreich-Flughafenaktion: Reisende werden direkt im Terminal 1 beraten

St. Pölten (OTS) -

Gestrichene Flüge, stundenlange Verspätungen oder Mängel bei der Unterkunft – die Vorfreude auf die wohlverdiente Sommerpause kann schnell getrübt werden. Damit Niederösterreichs Arbeitnehmer:innen im Ernstfall nicht auf sich allein gestellt sind, geht die bewährte Flughafenaktion der AK Niederösterreich in die nächste Runde: Vom 3. Juli bis 16. August 2026 stehen die Konsumentenberater:innen an insgesamt sieben Wochenenden direkt im Terminal 1 des Flughafens Wien-Schwechat für Fragen rund ums Reisen zur Verfügung.

Den offiziellen Startschuss für diese Service-Initiative hat AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB-Niederösterreich Vorsitzender Markus Wieser heute im Rahmen eines Medientermins vor Ort gegeben. „Viele Familien müssen lange sparen, um sich in den Sommerwochen überhaupt noch einen gemeinsamen Urlaub leisten zu können. Wenn es dann Probleme mit der Unterkunft gibt oder Flüge ausfallen, ist das nicht nur ärgerlich, sondern ein echter finanzieller Schaden. Unser Ziel ist es, das Urlaubsbudget der Reisenden zu schützen: Wir klären sofort auf und sorgen dafür, dass die Betroffenen zu ihrem Recht und ihrem Geld kommen“, sagt Wieser.

Präsenz im Terminal 1

Egal ob Flugausfälle, Überbuchungen oder Probleme mit der Unterkunft – die AK-Konsumentenberatung ist wieder mit einem eigenen Infoschalter im Terminal 1 vertreten, um Fluggäste noch vor dem Boarding zu unterstützen. „Wir sind freitags von 14 bis 19 Uhr, samstags und sonntags jeweils von 7 bis 12 Uhr vor Ort, um möglichst viele Urlauber:innen, die schon frühmorgens in den wohlverdienten Urlaub starten, zu erreichen“, erklärt Sandra Nowak, Reiseexpertin und Leiterin der AK-Konsumentenberatung. „Wer mit Urlaubsärger konfrontiert ist, den unterstützen wir mit Rat und Tat“, so Nowak.

Wissen im Handgepäck

Als kompakter Begleiter für unterwegs dient ein übersichtlicher Folder mit den wichtigsten rechtlichen Tipps und Checklisten rund um den Flug- und Urlaubsärger, den sich Reisende direkt am Infostand mitnehmen können.

Auch abseits der Präsenzzeiten am Terminal bleibt die Konsumentenberatung der AK Niederösterreich eine verlässliche Anlaufstelle für alle Betroffenen – telefonisch unter 05 7171-23000 (Montag bis Freitag 8 bis 13 Uhr) sowie per E-Mail unter [email protected]. Viele weitere Informationen und digitale Ratgeber stehen zudem online unter https://noe.arbeiterkammer.at/reisen zur Verfügung.