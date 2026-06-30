Sitzung der NÖ Landesregierung

St. Pölten (OTS) -

Die NÖ Landesregierung hat unter Vorsitz von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner u. a. folgende Beschlüsse gefasst:

Die NÖ Landesregierung hat die Bereitstellung von Landesmitteln in der Höhe von 100.000 Euro für zwei Projekte im Zusammenhang mit dem Absatz von Qualitätsrinderfleisch sowie Schaf- und Ziegenfleisch beschlossen.

Weiters wurde beschlossen, den Neubau des Wertstoffzentrums (WSZ) Hainfeld mit 86.989 Ero zu fördern.

Ein weiterer Beschluss hat die Bewilligung zur Führung von Kindergartengruppen in NÖ Landeskindergärten als Heilpädagogisch Integrative Kindergartengruppen zum Gegenstand.