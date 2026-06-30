Zum ORF-Schwerpunkt „250 Jahre USA“: WELTjournal“ über „Trump und die Tech-Milliardäre – die neue Machtordnung der USA“

Wien (OTS) -

Im Rahmen des ORF-Programmschwerpunkts „250 Jahre USA“ (Details unter https://presse.ORF.at) zeigt das „WELTjournal“ am Mittwoch, dem 1. Juli 2026, um 22.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON die Reportage „Trump und die Tech-Milliardäre – die neue Machtordnung der USA“. Im „WELTjournal +“ folgt um 23.25 Uhr „Trump, mein Vater und ich“ über die tiefe politische Spaltung der Vereinigten Staaten.

WELTjournal: „Trump und die Tech-Milliardäre – die neue Machtordnung der USA“

Als Donald Trump vor eineinhalb Jahren für seine zweite Amtszeit als US-Präsident vereidigt wurde, saßen die bekanntesten Tech-Milliardäre in der ersten Reihe: der reichste Mann der Welt, SpaceX-Chef Elon Musk, Facebook-Gründer Mark Zuckerberg, Amazon-CEO Jeff Bezos und Apple-Chef Tim Cook. Das „WELTjournal“ beleuchtet, wie diese Männer ihre Macht ausbauen, gigantische Vermögen anhäufen und die amerikanische Demokratie verändern konnten. Etwa auch am Beispiel des umstrittenen Überwachungssoftware-Milliardärs Peter Thiel, der dem jetzigen US-Vizepräsidenten J.D. Vance zu seinem politischen Aufstieg verhalf. Insider berichten ungeschönt über die Motive und Überzeugungen der Tech-Milliardäre und geben Einblicke in die Verflechtungen zwischen Silicon Valley und der Trump-Regierung – ob bei Kryptowährungen, Algorithmen oder künstlicher Intelligenz. Es zeigt sich ein Bild von Tech-Giganten, die versuchen, die politische Agenda der USA aus der ersten Reihe mitzugestalten. Gestaltung: Matthew Hill

WELTjournal +: „Trump, mein Vater und ich“

Die tiefe politische Spaltung der USA zieht sich auch mitten durch Familien und entzweit Ehepartner, Väter und Söhne, Mütter und Töchter. „WELTjournal +“ zeigt die berührende Geschichte des damals 19-jährigen Jackson, der nach langer Überlegung seinen Vater wegen dessen gewalttätiger Beteiligung am Sturm aufs Kapitol anzeigt. Der Vater wird zu siebeneinhalb Jahren Haft verurteilt, der Sohn von Schuldgefühlen gequält. Jackson gerät ins Visier extremistischer MAGA-Anhänger und erhält Morddrohungen. Mutter und Töchter sehen sich in einem Loyalitätskonflikt, die Mutter radikalisiert sich schließlich ebenfalls. Mit der Wiederwahl Trumps und seiner Begnadigung der Kapitol-Stürmer eskaliert die Situation. Ein Porträt einer amerikanischen Mittelschichtsfamilie, die durch Politik und Extremismus zerrissen wird. Gestaltung: Steffen Kretz