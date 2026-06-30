LR Rosenkranz: Neue Förderung für Kinder mit Behinderungen

St. Pölten (OTS) -

„Die Waldschule Wiener Neustadt leistet einen unverzichtbaren Beitrag für Kinder und Jugendliche mit besonderem Förderbedarf. Mit der neuen Finanzierung stellen wir sicher, dass die betroffenen Familien auch weiterhin auf ein qualitativ hochwertiges Angebot vertrauen können, ohne zusätzlich belastet zu werden“, begrüßt Landesrätin Susanne Rosenkranz die finanzielle Unterstützung für die Waldschule Wiener Neustadt, die vergangene Woche in der Landesregierungssitzung für das Schuljahr 2025/26 beschlossen wurde.

Die Waldschule bietet weit mehr als den regulären Schulunterricht. Zu den zentralen Leistungen zählen ein umfassendes Therapieangebot, die Nachmittagsbetreuung sowie die Möglichkeit des Internatsbesuchs. Damit erhalten die Schüler eine ganzheitliche und individuell auf sie abgestimmte Förderung.

„Gerade für Kinder mit Behinderungen oder erhöhtem Förderbedarf sind diese ergänzenden Leistungen von besonderer Bedeutung. Sie unterstützen die persönliche Entwicklung, fördern ihre Selbständigkeit bzw. Eigenverantwortung und entlasten zugleich die Familien. Die heutige Entscheidung ist daher ein wichtiges Signal für Chancengerechtigkeit und gelebte Inklusion in Niederösterreich“, so Rosenkranz.

Weitere Informationen: Büro LR Mag. Susanne Rosenkranz, Pressereferent Christoph Bathelt, M.A., Tel.: 02742 / 9005 – 13 797, E-Mail: [email protected]