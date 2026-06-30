  • 30.06.2026, 10:27:03
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Grüne Wien/Pühringer, Stadler: Inmitten der Hitze – Stadt streicht Koordinierung der Klimabeauftragten an Wiens Schulen

Bildungsdirektion streicht Stelle zur Koordinierung der Klimabeauftragten – sinnbildlich für mangelnden Hitzeschutz an Wiens Schulen und Planlosigkeit der Stadtregierung.

Wien (OTS) - 

„Während die Lehrer:innen und Schüler:innen seit bald zwei Wochen unter der Rekordhitze mit extrem hohen Temperaturen in den Klassenzimmern leiden, streicht die Bildungsdirektion der Stadt Wien die Koordinierungsstelle der Klimabeauftragten an Wiens Schulen. Was sich wie ein schlechter Witz anhört, ist leider wahr und zeigt erneut, dass die Stadtregierung beim Thema Hitzeschutz hilflos und planlos ist“, so Judith Pühringer, Parteivorsitzende Grüne Wien. Wien sei für die Hitze in Zeiten der Klimakrise nicht gewappnet.
„Die Hitzewelle führt eindeutig vor Augen, dass die Stadtregierung das Hitzeproblem in Zeiten der Klimakrise bei weitem noch nicht ausreichend verstanden hat. Ein normaler Unterricht war zuletzt nicht mehr möglich. Dass die Stadt jetzt die Koordinierungsstelle für die Klimabeauftragten streicht, passt ins schiefe Bild“, so Felix Stadler, Bildungssprecher der Wiener Grünen und selbst Lehrer in einer Wiener Mittelschule.

Fehlender Hitzeschutzplan in Wien

„Das Netzwerk der Klimabeauftragten ist in den Wiener Schulen sehr anerkannt und durch die standortübergreifende Koordinierung sehr wirksam. Jetzt ist zu befürchten, dass auch dieses Projekt einschläft“, so Stadler. „Mit der Streichung der Koordinierungsstelle für die Klimabeauftragten spart sich die Stadt nichts. SPÖ und Neos sind aber dafür verantwortlich, dass aufgrund des fehlenden Hitzeschutzplans Wiens Schüler:innen und Lehrer:innen weiterhin unter untragbaren Zuständen in den Klassenzimmern ausharren müssen“, so Pühringer und Stadler. Gegen den Hitze-Irrsinn an Wiens Schulen & Kindergärten haben die Wiener Grünen eine Petition ins Leben gerufen.

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