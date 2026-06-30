Spitzenköch:innen im Einsatz für Menschen in Not und Team Österreich Tafel: Gelungenes Abschlussevent der Cooking-Roadshow „Herz am Herd“

Wien (OTS) -

1,69 Millionen Menschen sind in Österreich armuts- oder ausgrenzungsgefährdet, 261.000 leben in absoluter Armut. Für sie ist es eine Herausforderung, sich mit Lebensmitteln zu versorgen. Sie erhalten bei den 127 Ausgabestellen der Team Österreich Tafel – einem Gemeinschaftsprojekt des Österreichischen Roten Kreuzes und Hitradio Ö3 – kostenfreien Lebensmittel. Wichtige Unterstützung für die Team Österreich Tafel gab es in den vergangenen Wochen durch die Cooking-Eventreihe „Herz am Herd“, bei der 18 Spitzenköch:innen der heimischen Gastronomieszene Erdäpfelgulasch für acht Ausgabestellen zubereiteten. Den Abschluss der Veranstaltungsreihe bildete am 29. Juni 2026 ein Abschlussveranstaltung auf Gut Wagram in Mitterstockstall in Niederösterreich.

Spendenscheck über 218.900 Euro übergeben

Mit „Herz am Herd“ wurden 218.900 Euro lukriert, die der Team Österreich Tafel zugutekommen. Gerald Schöpfer, Präsident des Österreichischen Roten Kreuzes, bedankte sich bei der feierlichen Scheckübergabe: „In unserem so reichen Österreich gibt es leider viele Menschen, die sogar bei Grundbedürfnissen wie der Versorgung mit Lebensmitteln unsere Hilfe benötigen. Auf sie dürfen wir nicht vergessen. Deswegen freut es mich, dass mit der Cooking-Roadshow ‚Herz am Herd‘ nicht nur finanzielle Unterstützung, sondern auch breite Aufmerksamkeit für die wichtige Arbeit der Team Österreich Tafel generiert werden konnte. Ich bedanke mich bei allen Köchinnen und Köchen, die ihre herausragenden Fähigkeiten und ihre Zeit zur Verfügung gestellt haben. Außerdem natürlich bei den 6.000 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern der Team Österreich Tafel, die regelmäßig mehr als 58.000 Menschen an 127 Ausgabestellen regelmäßig unterstützen.“

Unter Ehrenschutz des Bundespräsidenten

Bei der Abschluss-Veranstaltung auf Gut Wagram servierten Toni Mörwald und Silvia Schneider ihre Interpretation des Erdäpfelgulaschs. Das Get-Together für Partner:innen und Opinionleader der heimischen Wirtschaft und Kultur wurde umrahmt von Ehrungen, einer Versteigerung von Priceless-Items, darunter exklusive Unternehmungen mit prominenten Persönlichkeiten, einer Live-Art-Performance von Martin Tardy und musikalischer Begleitung durch Ivan Bykov. Moderiert wurde die Veranstaltung unter dem Ehrenschutz von Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen von ORF-Star Andi Knoll.

Zu den Gästen zählten u.a. Aaron Karl (Schauspieler und Dancing-Star-Gewinner), Hannes Reichelt (Ex-ÖSV-Star), Gregor Seberg (Schauspieler), Rudi Roubinek (Schauspieler und Autor), Roman Rafreider (Journalist und TV-Moderator), Elisabeth Grabmer (Sterneköchin), Hans Reisch (Chef der Handelskette „Spar“), Anna Lea Hausberger (Spitzenköchin und Lehrlings-Staatsmeisterin 2024), Theresia Palmetzhofer (Haubenköchin „Gasthaus zur Palme“) u.v.m.

„Überwältigende Resonanz!“

Rotkreuz-Botschafter, „Herz am Herd“-Initiator und Gut-Wagram-„Hausherr“ Clemens Strobl fehlte bei der Abschlussveranstaltung krankheitsbedingt. Über „Herz am Herd“ meint er: „Es ist großartig, wie bereitwillig sich Österreichs beste Köchinnen und Köche für den guten Zweck engagiert und uns geholfen haben, ein klares Ziel zu erreichen: Mehr Menschen helfen! Die Resonanz auf unsere Initiative ist überwältigend, auch dank der Unterstützung unserer Sponsoren. Ich bitte alle, die Team Österreich Tafel und das Rote Kreuz weiterhin zu unterstützen!“

Danke an Österreichs beste Köchinnen und Köche

Das Österreichische Rote Kreuz und die Team Österreich Tafel bedanken sich bei Parvin Razavi, Paul Ivic, Theresia Palmetzhofer, Josef Floh, Melanie und Jürgen Csencsits, Jaimy Reisinger, Philipp Dyczek, Elisabeth Grabmer, Philip Rachinger, Paula Bründl, Vitus Winkler, Patricia Kaspar, Hubert Wallner, Anna Lea Hausberger, Johannes Nuding, Toni Mörwald und Silvia Schneider für ihr außergewöhnliches Engagement im Rahmen der Cooking-Roadshow „Herz am Herd“!

„Herz am Herd“ wurde unterstützt von: Raiffeisen, Spar Österreich, Einhell, Zgonc, Resch & Frisch, Vivatis, BMW Österreich, &social

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