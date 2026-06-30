Viele Forste, wenige Wälder: Österreichs potenzielle Naturwald-Juwele erstmals kartiert

Wien (OTS) -

Österreich ist fast zur Hälfte von Wäldern bedeckt, Naturwälder sind sehr rar. Wie viele es noch wirklich gibt, ist bislang eine Black Box. Die Umweltschutzorganisation GLOBAL 2000 gibt erstmals Einblick. „Aktuelle und umfassende öffentliche Daten über Standorte und Zustand der Naturwälder Österreichs gibt es nicht, obwohl die Bundesregierung und die Länder diese längst erhoben haben müssten, um ihren Aufgaben nachzukommen. Angesichts der Klimakrise und fortschreitenden Abholzungen in Naturwäldern konnten wir nicht länger warten und haben diese Karte der potentiellen Naturwälder erstellen lassen”, erklärt Dominik Linhard, Biodiversitätsexperte bei GLOBAL 2000.

Naturwälder - unerlässlich für Artenvielfalt und Klimaschutz

Die Naturwaldkarte weist insgesamt 2706,7 km2 Verdachtsflächen auf, das entspricht rund sieben Prozent des Gesamtwaldbestandes. Jedes Bundesland hat schützenswerte Naturwälder. Die größten Flächen finden sich in Tirol, der Steiermark, Salzburg und Kärnten. “Naturwälder sind gewaltige Kohlenstoffsenken, beschützen uns bei Starkregen und Hochwasser, sorgen für kühlere Temperaturen, kommen viel besser mit Sturm und Schädlingen wie dem Borkenkäfer zurecht und sind ein Paradies für die Artenvielfalt, die ohnehin arg in Bedrängnis ist. Es daher unerlässlich, dass wir sie, jetzt da es erstmals eine österreichweite Karte gibt, unter Schutz stellen”, fordert Linhard.

Die Erstellung der Karte

Anhand von Gebietskenntnissen, Luft- und Satellitenbildern und den öffentlichen Geodaten hat Waldexperte Matthias Schickhofer jahrelang österreichweit Daten zusammengetragen. Als Referenz dienten wissenschaftlich bestätigte Ur- und Naturwälder in Nationalparks und Naturwaldreservaten. Darauf aufbauend analysierte er Orthofotos hinsichtlich Kronenstruktur, Baumdichte und Baumartenzusammensetzung. “Naturnahe Wälder finden sich meist auf Steilhängen, im Gebirge, in unbewirtschafteten Schutzwäldern oder auf felsigem Terrain. Lagen, die intensive Nutzung erschwerten. Im Flach- und Hügelland sind sie bereits sehr selten”, erklärt Schickhofer die Kriterien für die Naturwald- und Naturwaldverdachtsflächen.

Darauf aufbauend hat Anna Iglseder vom Department für Geodäsie und Geoinformation der TU Wien die Verdachtsflächen-Kartierung statistisch nachgeprüft. „Besonders typische Eigenschaften für Standorte von naturnahen Wäldern sind die Entfernung zur Straße, eine komplexe Struktur der Baumkronen und steile Hanglagen. Auf dieser Basis wurde ein Score erstellt, der einen Hinweis auf die Naturnähe gibt. Er zeigt, wo Waldflächen ähnliche Merkmale aufweisen wie bereits bekannte naturnahe Wälder. Die von Matthias Schickhofer ausgewiesenen Flächen erreichen dabei im Durchschnitt deutlich höhere Werte als andere Waldflächen. Das ist ein klarer Beleg dafür, dass dort Eigenschaften, die auf Naturnähe hinweisen, deutlich stärker ausgeprägt sind”; berichtet Iglseder.

Die Ergebnisse im Detail

Burgenland: 4,2 km² Naturwald-Verdachtsflächen (0,3 % der Waldfläche)

Kärnten: 340,7 km² (6,1 %)

Niederösterreich: 203,0 km² (2,6 %)

Oberösterreich: 302,7 km² (6,1 %)

Salzburg: 420,8 km² (12,2 %)

Steiermark: 562,5 km² (5,6 %)

Tirol: 734,3 km² (14,2 %)

Vorarlberg: 129,4 km² (13,3 %)

Wien: 9,1 km² (10,9 %)

Gesamt Österreich: 2.706,7 km² Naturwald-Verdachtsflächen (6,9 % der Waldfläche).

Wie geht es weiter?

GLOBAL 2000 gibt die Ergebnisse der Kartierung dem Umweltministerium und den Bundesländern weiter. “Wir erwarten uns, dass die Daten berücksichtigt werden und den Hinweisen auf Naturwälder ernsthaft nachgegangen wird”, fordert Linhard. Schon jetzt ist Österreich laut geltender Rechtslage verpflichtet, Naturwälder effektiv zu schützen. “Wir brauchen einen Schulterschluss zwischen Naturschutz, Politik und den Grundbesitzerinnen und Grundbesitzern. Diese müssen fair entschädigt werden”, hält Linhard abschließend fest.