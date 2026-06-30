„Wenn der Geschäftsführer selbst die größte Bremse ist" – Thomas Burza über Change Management im Mittelstand

Wien (OTS) -

Thomas Burza, Director of Strategic Consulting bei LeverX, spricht im aktuellen 123C Podcast offen über die teuersten Fehler in Transformationsprojekten. Rund 70 Prozent aller Veränderungsvorhaben in Unternehmen erreichen ihre Ziele nicht — eine Quote, die sich laut Burza in 15 Jahren Praxis kaum verändert hat. Der Grund ist selten die Technik. Es sind die Menschen.

„Change Management wird heute zwischen Voodoo, Hokuspokus und ein bisschen Kommunikation angesiedelt", beschreibt Burza im Gespräch mit Harald Grabner die Realität in vielen Vorstandsetagen. Sein Leitsatz für die gesamte Folge: „Project Management bereitet das System vor. Change Management bereitet die Menschen vor."

Der erfahrene Change-Manager begleitet bei LeverX, einem der weltweit führenden SAP Gold Partner mit rund 2.500 Mitarbeitenden, komplexe SAP-Transformationen, KI-Einführungen und IT-Restrukturierungen. LeverX hat seinen Hauptsitz in Miami, verfügt über starke Nearshore-Strukturen in Europa und Asien. Burza verantwortet den Bereich Change Management, Restrukturierung und Projektrettung — also alles, was die Projektsicherheit großer Transformationen betrifft.

Im Mittelpunkt der Episode steht eine unbequeme Wahrheit: Die meisten Fehler in Transformationsprojekten werden bereits vor dem Kickoff gemacht. „Im Kick-off darf es keine Überraschungen mehr geben. Es ist ein formeller Akt — alles Wichtige muss davor geklärt sein", so Burza. Wer ohne dieses Fundament starte, finanziere die nächste 70-Prozent-Statistik gleich mit.

Besonders pointiert äußert sich Burza zur Rolle der Führung. „Wie viele Sponsoren sind in Wahrheit nur Feigenblätter — Namen auf Folien, die als Alibi herhalten?" Bei strategisch wichtigen Projekten gebe es nur eine Antwort: „Der Geschäftsführer muss selber ran." Die gefährlichste Stakeholdergruppe sei dabei nicht das Team unten, sondern das mittlere Management — geprägt von Angst vor Prestige-, Kontroll- und Machtverlust.

Ein eigener Block der Folge widmet sich der neuen KI-Realität: Während früher Change die Einführung eines Systems alle paar Jahre bedeutete, verändern KI und datengetriebene Entscheidungen Prozesse heute fast wöchentlich. Wissen wird entwertet, Rollen verschoben — schneller, als die meisten Organisationen reagieren können. Burza warnt vor „Change Fatigue": Mehr als 70 Prozent der Mitarbeiter berichten 2025 von Veränderungsmüdigkeit.

Eine Besonderheit der Episode: Burza, der seit 15 Jahren im Maschinenraum großer Transformationsprojekte unterwegs ist, sammelt Kupferstiche aus dem 16. und 17. Jahrhundert. Die Brücke zur Transformation: „Ein kleiner Fehler gegen Ende kann das gesamte Werk zunichte machen." Genau wie in einem Change-Projekt.

Abschließend formuliert Burza einen klaren Appell an den österreichischen Mittelstand: „Eine klare Vision authentisch transportieren. Mitarbeiter wirklich einbinden — und nicht pseudo-involvieren. Und Sponsorship aktiv leben." Es brauche keine großen Budgets, sondern Klarheit, Verantwortung und manchmal einen Chef, der sich ehrlich fragt, ob er nicht selbst die größte Bremse im eigenen Unternehmen ist.

Der 123C Podcast von 123Consulting & 123C Digital Consulting behandelt seit 2023 Themen rund um digitale Transformation, Innovation und Leadership für Führungskräfte und Entscheider:innen.

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