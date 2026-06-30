Totschnig: Die kreativsten Trinkpass-Beiträge gehen an die Stadt Salzburg und Amstetten

Wien (OTS) -

Der Trinkpass-Kreativwettbewerb 2026 ist abgeschlossen und das mit einem beeindruckenden Ergebnis. Mehr als 12.000 Einreichungen von Schülerinnen und Schülern aus ganz Österreich sind beim diesjährigen Wettbewerb unter dem Motto "Wir retten unser Wasser - Jeder Tropfen zählt!" eingegangen. Eine unabhängige Jury hat nun die Gewinnerinnen und Gewinner gekürt.



Umweltminister Norbert Totschnig zeigt sich beeindruckt: „Wasser ist unsere wertvollste Lebensgrundlage. Die mehr als 12.000 Einsendungen beim Trinkpass zeigen eindrucksvoll, wie kreativ und engagiert sich junge Menschen mit dem Schutz unserer Wasserressourcen auseinandersetzen. Mein Dank gilt allen Schülerinnen und Schülern sowie den Lehrkräften, die mit ihrem Einsatz ein wichtiges Zeichen für einen bewussten und nachhaltigen Umgang mit Wasser setzen. Denn jeder Tropfen zählt.“



Österreichsiegerin: Anna aus dem Sport- und Musik RG Salzburg

Als Österreichsiegerin ausgezeichnet wurde Anna aus der Klasse 1M des Sport- und Musik Realgymnasium aus Salzburg. Ihre Poster-Einreichung zum Thema Wasserschutz überzeugte die Jury durch seine kreative Umsetzung und gestalterische Qualität. Als Preis darf sich Annas gesamte Klasse auf einen Erlebnistag in einem österreichischen Nationalpark freuen.



HLW Amstetten gewinnt die Kategorie Video und Sonderpreis für das GRG Franklinstraße 21 in Wien

In der Kategorie Video konnte sich die Klasse 2B der HLW Amstetten den Sieg sichern. Mit ihrem modernen Videobeitrag gelang es der Schule, die Botschaft des bewussten Umgangs mit Wasser kreativ und unterhaltsam zu vermitteln. Mit einfachen Tipps für den Alltag zeigten sie in ihrem Video, wie wir alle einen Beitrag für unser Wasser leisten können.



Besonders engagiert hat sich im Rahmen der Trinkpassaktion die Klasse 2B aus der GRG Franklinstraße 21 in Wien. Als Klassenprojekt erhalten sie einen Sonderpreis aufgrund der aufwendigen Auseinandersetzung mit dem Thema und der eindrucksvollen Umsetzung von Wasserschutz-Postern in ihrer Schule.



Der Trinkpass - Bewusstsein für unsere kostbarste Ressource

Bereits zum 17. Mal fand der Trinkpass-Kreativwettbewerb statt. Dieser richtet sich an Schülerinnen und Schüler aller Altersstufen und wird vom Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft (BMLUK) sowie der Jugendwasserplattform gen blue getragen. Eine Woche lang dokumentieren Kinder und Jugendliche ihr persönliches Trinkwasserverhalten und setzen sich im Rahmen des Kreativwettbewerbs künstlerisch mit dem Thema Wasserschutz auseinander. Einreichen konnte man heuer in der Kategorie Poster und Video.



Angesichts des Klimawandels gewinnt ein verantwortungsvoller Umgang mit Wasser zunehmend an Bedeutung: Längere Trockenphasen und Starkregenereignisse haben Auswirkungen auf uns alle. Der Trinkpass setzt genau hier an und vermittelt jungen Menschen wie ihr tägliches Verhalten unsere Wasserressourcen schützen kann.



Unterstützt wird das Projekt durch die Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach (ÖVGW) sowie zahlreiche regionale Wasserwerke - darunter der Wasserleitungsverband der Triestingtal- und Südbahngemeinden, die Salzburg AG, die Innsbrucker Kommunalbetriebe AG und das Wasserwerk Amstetten.