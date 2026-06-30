Mit Ö1 durch den Sommer: „Ex libris – Sommergespräche“, „Stimmen-Galerie“, „Zwischenräume“ u. v. m.

Wien (OTS) -

Zusätzlich zu den musikalischen Highlights stehen ab Juli auch wieder spezielle Sommerserien auf dem Programm von Ö1. Das Spektrum reicht von Ernst H. Gombrichs „Eine kurze Weltgeschichte für junge Leser“ über „Kindertage“ bis zu „Über Musik. Andreas Pfeifer im Gespräch mit ...“. Nähere Informationen zu den Sommerreihen von Ö1 sind abrufbar unter https://oe1.orf.at/sommer.

Von 4. Juli bis 29. August stellen samstags ab 8.17 Uhr Kunstschaffende in „Lieblingsstücke“ Musik vor, die für sie wichtig ist. Im Juli sind dies Erika Pluhar (4.7.), Markus Meyer (11.7.), Philipp Hauß (18.7.) und Alina Fritsch (25.7.), im August Michael Heltau (1.8.), Simon Löcker (8.8.), Anne Bennent (22.8.) und Johannes Silberschneider (29.8.).

Die „Stimmen-Galerie“ von „Du holde Kunst“ (sonntags, 8.15 Uhr) ist im Juli und August großen Stimmen der Rezitationskunst sowie Sprecherinnen und Sprechern gewidmet, die diese Sendereihe geprägt haben und prägen. Am 5. Juli ist eine Aufnahme aus dem Jahr 1956 zu hören: Unter dem Titel „Traurig schaute der Mond“ liest Oskar Werner Gedichte von Heinrich Heine. Dazwischen erklingt Kammermusik von Robert Schumann, interpretiert von Heinz Holliger, Alfred Brendel und Jörg Demus. Die weiteren Folgen im Juli: „Uraltes Wehn vom Meer“ – Andrea Eckert interpretiert Gedichte von Erich Fried, Theodor Storm, Charles Baudelaire, Juan Ramón Jiménez u. a. (12.7.), „Drin in den Alpen ists noch helle Nacht“ – Till Firit liest Gedichte über die Berge von Christine Lavant, Wisl̸awa Szymborska, Marie Luise Kaschnitz, Friedrich Nietzsche u. a. (19.7.), „Nach den Menschen, Kind, sollst du mich fragen“ – Nicole Heesters spricht Gedichte an Kinder von Rainer Maria Rilke, Marie Luise Kaschnitz, Mascha Kaléko, Eva Strittmatter, Franz Werfel u. a. (26.7.). Von 5. Juli bis 30. August gibt es sonntags um 13.10 Uhr „Tolle Titel – starke Stücke“, das Klassik-Wunschkonzert mit Klassik-Hits.

„Der Ö1 Kulturtalk“ mit Ausblicken, Berichten und Reflexionen zur Festspielsaison ist von 5. Juli bis 30. August sonntags ab 18.15 Uhr zu hören. Die österreichische Festivallandschaft präsentiert sich Jahr für Jahr vielfältig und facettenreich. Der „Ö1 Kulturtalk“ bietet angesichts der Fülle an Veranstaltungen Orientierung. Gastgeber:innen der Sommer-Edition des „Ö1 Kulturtalks“ sind u. a. Christine Scheucher, Johann Kneihs, Günter Kaindlstorfer, Sebastian Fleischer und Gerald Heidegger. Gemeinsam mit führenden Kulturjournalist:innen und ausgewählten Gästen diskutieren sie aktuelle Produktionen, künstlerische Entwicklungen und kulturpolitische Fragestellungen.

Die „Ex libris – Sommergespräche“ stehen von 12. Juli bis 30. August jeweils sonntags ab 16.00 Uhr auf dem Programm von Ö1. Autorinnen und Autoren wie Laura Freudenthaler, Eva Menasse oder Clemens Setz erzählen von ihrem Schreiben, von der Arbeit und dem Ausruhen, von Inspiration und Literatur. In der ersten Folge am 12. Juli spricht Judith Hoffmann mit Birgit Birnbacher, am 19. Juli Wolfgang Popp mit Dana Grigorcea und am 26. Juli Julia Reuter mit Didi Drobna. Von Mitte Juli bis Ende August berichtet „Ambiente“ (sonntags, 10.05 Uhr) über Wanderungen durch die österreichischen Nationalparks: So geht es am 19. Juli in den Nationalpark Hohe Tauern, die weiteren Wanderungen führen in die Nationalparks Neusiedler See – Seewinkel (26.7.), Donau Auen (2.8.), Kalkalpen (9.8.), Thayatal (16.8.) und Gesäuse (23.8.). Ernst H. Gombrichs „Eine kurze Weltgeschichte für junge Leser“ gelesen vom zweifachen Oscar-Preisträger Christoph Waltz ist von 21. Juli bis 25. August jeweils dienstags ab 16.05 Uhr zu hören. Dieser Jugendbuchklassiker aus dem Jahr 1935 erzählt in 39 Kapiteln auf rund 300 Seiten die Geschichte der Menschheit von den ersten Hochkulturen bis zum Ende des Ersten Weltkriegs. Der sechsteilige Podcast „Hört, hört! Festivals mit Ö1“ berichtet über das Ars Electronica Festival 2026 – von 30. Juli bis 3. September jeweils donnerstags um 17.55 Uhr in Ö1 und abrufbar auf ORF Sound.

Zwtl.: Gespräche über Musik und Architektur

„Über Musik. Andreas Pfeifer im Gespräch mit ...“ steht von 1. bis 29. August jeweils samstags ab 17.05 Uhr auf dem Ö1-Programm. Zu hören sind Gespräche über Musik mit Menschen, die Musik lieben, Musik machen, über Musik nachdenken. Mit Einblicken aus den Observatorien der Philosophie, der Literatur, der Gesellschaftspolitik, des Kunstbetriebes. Mit Hörbeispielen und Erläuterungen zum Hintersinn der Klänge.

„Kindertage“ lautet der Titel der „Gedanken“-Sommerserie im August. An den fünf Sonntagvormittagen blicken Heinz Fischer (2.8.), Erika Pluhar (9.8.), Hubert von Goisern (16.8.), Heide Schmidt (23.8.) und Tobias Moretti (30.8.) jeweils ab 9.05 Uhr in den biographischen Rückspiegel. Die „Ö1 Talentebörse“ präsentiert von 3. August bis 4. September wieder junge Künstler:innen (Mo.-Fr., 7.55 Uhr). „Kurzporträts österreichischer Studierender in der Welt“ bringt Ö1 von 3. bis 28. August (Mo.-Fr., 13.55 Uhr): Fast eine Viertelmillion Menschen aus Österreich werden im Zeitraum 2021-2027 allein mit dem Programm Erasmus+ zur Ausbildung oder zum Austausch im Ausland gewesen sein, schätzt der Österreichische Akademische Austauschdienst. Was motiviert sie, welche Erfahrungen machen sie – und was hat sie bereichert?

Im August wird mittwochs ab 21.00 Uhr die vierteilige Reihe „Zwischenräume“ ausgestrahlt mit Gesprächen über Architektur, das Bauen und darüber, wie Menschen in Häusern leben und arbeiten. Am 5. August sprechen Architekt Benjamin Eder und die Architekturwissenschafterin und Anthropologin Andrea Rieger-Jandl über „Architektur ohne Architekten“. Die weiteren Folgen: „Alte und neue Baumaterialien“ mit der Architektin Iris Nöbauer und dem Universitätsprofessor für Holzbau Juri Troy (12.8.), „Dörfer zukunftsfit gestalten“ mit dem Architekten Benjamin Altrichter und der Raumplanerin Petra Hirschler (19.8.) und „Was ist schön?“ mit dem Schriftsteller Franz Hammerbacher und der Kunsthistorikerin und Kuratorin Verena Konrad (26.8.). Nähere Informationen zu den Sommerreihen von Ö1 sind abrufbar unter https://oe1.orf.at/sommer.