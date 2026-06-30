250 Jahre Amerika: US-Botschaft Wien feiert mit Weltstar Mary Millben

Wien (OTS) -

Die US-Botschaft in Wien freut sich bekanntzugeben, dass die renommierte US-amerikanische Künstlerin Mary Millben bei der diesjährigen Feier zum 4. Juli, anlässlich des 250-jährigen Jubiläums der amerikanischen Unabhängigkeit, auftreten wird. Die Veranstaltung findet am 2. Juli 2026 statt und steht unter der Schirmherrschaft von US-Botschafter Art Fisher.

Die diesjährige Feier hat besondere Bedeutung, denn die Vereinigten Staaten begehen einen historischen Meilenstein. Dies ist ein Anlass, die dauerhafte Stärke der amerikanischen Demokratie, gemeinsame Interessen und die enge Freundschaft zwischen den USA und Österreich zu würdigen.

Botschafter Fisher erklärte:

„Der 250. Geburtstag Amerikas ist nicht nur ein Meilenstein – er ist Beleg für die andauernde Kraft einer Idee: dass alle Menschen gleich geschaffen sind und dass Freiheit es wert ist, verteidigt zu werden. Es ist eine Ehre, zu diesem Anlass Mary Millben, eine der herausragenden Stimmen Amerikas, hier in Wien begrüßen zu dürfen. Sie hat bereits für fünf US-Präsidenten gesungen und Publikum auf allen Kontinenten begeistert – an diesem Abend teilt sie ihr Talent mit uns allen. Wenn Mary singt, erlebt man nicht nur Musik – man spürt die Geschichte und Bedeutung von 250 Jahren.“

Mary Millben unterstrich die persönliche Bedeutung dieses Besuchs:

„Es ist mir eine große Ehre, Teil dieser besonderen Feier zum 250. Jahrestag der amerikanischen Unabhängigkeit zu sein. Ich freue mich sehr auf meinen Auftritt in Österreich und danke meinem Freund, Seiner Exzellenz, US-Botschafter Art Fisher, herzlich für die Einladung. Die Vereinigten Staaten und Österreich verbindet ein gemeinsames Bekenntnis zur Freiheit, und dieser Abend ist ein Ausdruck dieser Verbundenheit. Patriotismus – beruhend auf Nationalstolz und gemeinsamen Werten – gehört zu den stärksten einenden Kräften. Seit 20 Jahren widme ich meine Stimme der Verbindung von Menschen - durch das Singen der amerikanischen Nationalhymne und Nationalhymnen aus aller Welt. Ich freue mich auf einen unvergesslichen Abend gemeinsam mit österreichischen Gästen und Amerikanern."

Über Mary Millben

Mary Millben stammt aus Oklahoma City und hat auf bedeutenden Bühnen, in renommierten Konzertsälen und bei hochrangigen Zeremonien weltweit gesungen. Sie trat vor fünf US-Präsidenten auf – George W. Bush, Barack Obama, Donald Trump, Joe Biden und Donald Trump – so auch im Januar 2025 bei der 60. Amtseinführung eines US-Präsidenten, der von Präsident Donald J. Trump und First Lady Melania Trump. Darüber hinaus trat sie im Weißen Haus, dem US-Kongress, bei der T20-Weltmeisterschaft des International Cricket Council, bei Spielen der National Football League (NFL), der National Basketball Association (NBA) und der Major League Baseball (MLB), den Olympischen Spiele 2016 in Rio sowie Off-Broadway-Produktionen auf. Millben, 2010 für den Helen-Hayes-Award nominiert, studierte Oper und Musiktheater an der University of Oklahoma. Unter Präsident George W. Bush war sie als vom Präsidenten ernannte Beauftragte im Weißen Haus tätig und ist offiziell als Kunstbotschafterin des US-Außenministeriums anerkannt. Sie ist Gründerin und Geschäftsführerin von JMDE Enterprises, Incorporated.



https://at.usembassy.gov/mary-millben/