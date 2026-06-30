Edenred startet die ShareTheMeal Challenge 2026, um 100.000 Mahlzeiten im Kampf gegen den weltweiten Hunger zu finanzieren

Wien (OTS) -

"Ein kleiner Beitrag mit großer Wirkung": der globale Marktführer für Benefits & Engagement und Mobility mobilisiert sein globales Netzwerk aus 60 Millionen Nutzer:innen, 2 Millionen Partnerhändlern und 1 Million Unternehmenskunden in 44 Ländern in Partnerschaft mit dem Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (WFP). Die Initative hat das Ziel 100.000 Mahlzeiten für Menschen in Not zu sammeln.

Derzeit sind weltweit 319 Millionen Menschen von schwerer Ernährungsunsicherheit betroffen. Dabei ist Hunger vollständig vermeidbar. Über die ShareTheMeal-App ermöglicht eine Spende von nur 0,70 Ꞓ mit wenigen Klicks auf das Smartphone eine Mahlzeit für eine bedürftige Person. Geliefert wird diese durch das WFP, die weltweit größte humanitäre Organisation für Nahrungsmittelhilfe, die jährlich rund 100 Millionen Menschen unterstützt.

Die Challenge 2026 baut auf dem Erfolg der ersten Kampagne vom vergangenen Jahr auf, die mit 102.916 gesammelten Mahlzeiten ihr Ziel bereits übertraf. In diesem Jahr nutzt Edenred die gesamte Reichweite seines Netzwerks, um zu zeigen, wie kleine individuelle Beiträge gemeinsam eine große Wirkung im Kampf gegen Hungersnot entfalten können.

Für Edenred, ein Unternehmen, dessen digitale Lösungen Millionen Beschäftigten täglich eine Mahlzeit am Arbeitsplatz ermöglicht, ist die Partnerschaft eine natürliche Erweiterung seiner ernährungsbezogenen Mission. „Wenn wir diejenigen mobilisieren und motivieren können, die bereits Zugang zu täglichen Mahlzeiten haben, entsteht ein positiver Kreislauf. Damit können wir Menschen weltweit konkret unterstützen, die von Ernährungsunsicherheit betroffen sind,“ so Christoph Monschein, Geschäftsführer von Edenred Austria.

Arnaud Erulin, Chief Operating Officer Benefits & Engagement bei Edenred, erklärt dazu: „Die Kampagne des vergangenen Jahres hat gezeigt, dass kleine Taten, multipliziert über unser globales Netzwerk, echte Wirkung erzeugen. Wir haben unser Ziel von 100.000 Mahlzeiten übertroffen, weil unsere Mitarbeitenden, Kund :innen, Partnerhändler :innen und Nutzer :innen verstanden haben, dass der Kampf gegen den Hunger nur möglich ist, wenn wir alle konsequent mitmachen. Wenn man 60 Millionen Menschen, die täglich von Essenslösungen profitieren, mit jenen verbindet, die von Ernährungsunsicherheit betroffen sind, entsteht ein starkes Solidaritätsnetzwerk. Das bedeutet ‚Enrich connections. For good.‘ in der Praxis.“

Virginia Villar Arribas, Direktorin des Bereichs Private Partnerships Service beim WFP: „Wenn Mitarbeitende und Nutzer :innen sehen, wie ihre Beiträge in Mahlzeiten für Familien in Krisensituationen umgesetzt werden, verändert das ihre Sicht auf die eigene Rolle im Kampf gegen den globalen Hunger. Kleine Beiträge können wirklich große Wirkung entfalten, und wir sind stolz darauf, gemeinsam mit Edenred den Kampf gegen den Hunger für Millionen Menschen durch Technologie zugänglich zu machen.“

Die Teilnahme an der Edenred ShareTheMeal Challenge 2026 ist einfach und für alle zugänglich. Spender:innen können über die spezielle ShareTheMeal-Spendenseite von Edenred per QR-Code oder Direktlink mit nur wenigen Klicks ihren Beitrag leisten.Laut Weltbank erzeugt jeder in Ernährung investierte Euro im Durchschnitt einen wirtschaftlichen Nutzen von 23 Euro für die lokale Wirtschaft.

Die Initiative wird durch eine umfassende Kommunikationskampagne im gesamten Edenred-Netzwerk unterstützt, darunter personalisierte E-Mails, App-Benachrichtigungen und Informationsmaterialien für Mitarbeitende, Unternehmenskunden und Endnutzer:innen von Edenred weltweit.

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Das WFP unterstützt keine Produkte oder Dienstleistungen. Weitere Informationen finden Sie unter wfp.org

Über Edenred

Edenred ist die führende digitale Plattform für Unternehmensdienstleistungen in den Bereichen Sozialleistungen und berufliche Mobilität. Das Unternehmen ist in 44 Ländern tätig und verbindet mehr als 60 Millionen Nutzer:innen mit über 2 Millionen Partnerhändlern über mehr als 1 Million Unternehmenskunden.

Edenred bietet digitale Lösungen für Mitarbeiter:innen (z.B. Essenszuschüsse, Geschenkkarten, Mobilität, Wellness), Flottenmanager:innen (z.B. Multi-Energie-, Wartungs-, Maut-, Park- und Pendlerlösungen) und Unternehmenszahlungen (z.B. virtuelle Karten). Getreu dem Leitbild der Gruppe, "Enrich connections. For good." verbessern diese Lösungen das Wohlbefinden und die Kaufkraft der Mitarbeiter:innenund verbessern das Leben von Berufskraftfahrenden. Sie fördern den Zugang zu gesünderen Lebensmitteln, umweltfreundlicheren Produkten und nachhaltigerer Mobilität. Zusätzlich steigern siedie Attraktivität und Effizienz von Unternehmen und beleben gleichzeitig den Arbeitsmarkt und die lokale Wirtschaft.

Die 12.000 Mitarbeiter:innen von Edenred setzen sich täglich dafür ein, die Arbeitswelt zu einem vernetzten Ökosystem zu machen, das jeden Tag sicherer, effizienter und verantwortungsbewusster wird.

Im Jahr 2025 verwaltete die Gruppe dank ihrer einzigartigen Technologie-Plattform ein Geschäftsvolumen von 49 Milliarden Euro, hauptsächlich durch mobile Anwendungen, Online-Plattformen und Karten.Edenred ist an der Pariser Börse Euronext notiert und in den folgenden Indizes enthalten: CAC Next 20, CAC Large 60, Euronext 100, Euronext Tech Leaders, FTSE4Good, DJSI Europe Index und DJSI World Index.Die in dieser Pressemitteilung erwähnten und dargestellten Logos und anderen Marken sind eingetragene Marken von Edenred S.A., ihren Tochtergesellschaften oder Dritten. Sie dürfen ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Eigentümer:innen nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden.

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