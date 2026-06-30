- 30.06.2026, 09:29:33
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Gesunde Pflanzen, reiche Ernte: Was Tomaten wirklich brauchen
bellaflora Pflanzenexpertin gibt Tipps
Tomaten sind grundsätzlich unkompliziert. Doch wie viele Nachtschattengewächse lieben sie einen sonnigen, warmen und regengeschützten Standort. Ideal sind mindestens sechs bis acht Sonnenstunden pro Tag und warme Nächte mit mindestens 10 °C
Von süßen Cocktailtomaten bis zu saftigen Fleischtomaten: Tomaten zählen zu den beliebtesten Nutzpflanzen in heimischen Gärten, Hochbeeten und auf Balkonen. Mit der richtigen Pflege bleiben die Pflanzen gesund, wachsen kräftig und bringen viele aromatische Früchte.
Ein sonniger, geschützter Standort, regelmäßiges Gießen, ausreichend Nährstoffe, eine stabile Rankhilfe und das Entfernen von Seitentrieben helfen dabei, dass einer reichen Ernte nichts im Weg steht. „
Tomaten sind grundsätzlich unkompliziert. Doch wie viele Nachtschattengewächse lieben sie einen sonnigen, warmen und regengeschützten Standort. Ideal sind mindestens sechs bis acht Sonnenstunden pro Tag und warme Nächte mit mindestens 10 °C“, so bellaflora Pflanzenexpertin Bettina.
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