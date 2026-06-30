Gesunde Pflanzen, reiche Ernte: Was Tomaten wirklich brauchen

Leonding-Linz (OTS) -

Von süßen Cocktailtomaten bis zu saftigen Fleischtomaten: Tomaten zählen zu den beliebtesten Nutzpflanzen in heimischen Gärten, Hochbeeten und auf Balkonen. Mit der richtigen Pflege bleiben die Pflanzen gesund, wachsen kräftig und bringen viele aromatische Früchte.