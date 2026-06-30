Österreichisches Patentamt geht mit neuer Website online

Wien (OTS) -

Das Österreichische Patentamt begleitet kreative Köpfe und innovative Unternehmen von der ersten Idee bis zur nachhaltigen Absicherung ihres geistigen Eigentums. Eine von Grund auf neu gestaltete Website macht dieses Angebot nun noch klarer, intuitiver und niederschwelliger zugänglich: Seit wenigen Tagen ist sie unter der gewohnten Adresse patentamt.at abrufbar.

Stefan Harasek, Präsident des Österreichischen Patentamts: „ Geistiges Eigentum ist ein entscheidender Wettbewerbsvorteil – wenn man weiß, wie man es schützt und erfolgreich einsetzt. Mit der neuen Website machen wir den Zugang zum Schutz geistigen Eigentums und dessen aktiver Nutzung noch einfacher und damit besser zugänglich für alle – insbesondere für kleine und junge Unternehmen, Erfinder:innen und Kreative. “

Ein roter Faden für jede Zielgruppe

Die neue Struktur orientiert sich an den häufigsten User Journeys: Besucherinnen und Besucher werden gezielt von ihrer ersten Fragestellung bis zum passenden Schutzrecht begleitet – unabhängig davon, ob sie als Einzelerfinder:in mit einer ersten Idee beginnen, nach der richtigen Strategie für ihr Start-up suchen oder ein etabliertes Unternehmen vertreten. Wer noch nicht weiß, welches Schutzrecht das richtige ist, findet rasch Orientierung, wer bereits konkrete Pläne hat, gelangt direkt zur Anmeldung.

Neu ist auch das umfassende englischsprachige Angebot: Sämtliche Inhalte der Website stehen nun auf Deutsch und Englisch zur Verfügung. Damit trägt das Österreichische Patentamt der zunehmenden Internationalisierung von Innovation, Forschung und Wirtschaft Rechnung.

Die Seite patentamt.at bildet die volle Vielfalt der Tätigkeiten des Österreichischen Patentamts übersichtlich ab – von allen gewerblichen Schutzrechten (Patent, Marke, Design, Gebrauchsmuster, Halbleiterschutz, Schutzzertifikate und Herkunftsangaben) über nationale und internationale Anmeldewege bis hin zu Recherchen und Förderungen. Auch die vielfältigen Service- und Beratungsangebote sind leicht zu finden – wie etwa der Erfindungs Check für eine erste Einschätzung der eigenen Idee oder die Fortbildungsschiene IP Academy mit umfassendem Seminarangebot.

Sämtliche Inhalte sind für alle Endgeräte optimiert und auf jeder Bildschirmgröße komfortabel nutzbar. Partner bei der technischen Umsetzung der neuen Website war die Kommunikationsagentur kraftwerk.

Weitere Informationen:

patentamt.at