- 30.06.2026, 09:30:32
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Post-Tochter euShipments.com startet mit Fulfillment-Standort in Österreich
Angebot speziell für KMU: Ein Vertrag, eine Schnittstelle, europaweit Waren versenden
In Rekordzeit haben wir den ersten österreichischen Fulfillment-Standort von euShipments.com ans Netz gebracht. Damit ermöglichen wir heimischen KMU ab sofort, mit einem Vertrag und über eine Schnittstelle ihre Produkte schnell und einfach in mehr als 27 europäische Länder zu verkaufen. Wir unterstützen die österreichischen Online-Händler*innen dadurch nicht nur in einer gerade sehr herausfordernden Zeit, sondern ermöglichen ihnen auch weiteres Wachstum.
Nach der mehrheitlichen Übernahme von euShipments.com, einem E-Commerce-Provider für Fulfillment- und Cross-Border-Services mit Hauptsitz in Bulgarien, treibt die Österreichische Post AG die weitere Expansion ihres neuen Tochterunternehmens rapide voran. Mit 1. Juli nimmt der neue Fulfillment-Standort von euShipments.com in Enzersdorf an der Fischa seinen Betrieb auf und bietet damit auch österreichischen Klein- und Mittelunternehmen (KMU) direkt und einfach seine Services an. Möglich ist die schnelle Umsetzung durch die Zusammenarbeit mit der Post Systemlogistik.
Peter Umundum, Generaldirektor-Stellvertreter, Vorstand für Paket & Logistik, Österreichische Post AG: „
In Rekordzeit haben wir den ersten österreichischen Fulfillment-Standort von euShipments.com ans Netz gebracht. Damit ermöglichen wir heimischen KMU ab sofort, mit einem Vertrag und über eine Schnittstelle ihre Produkte schnell und einfach in mehr als 27 europäische Länder zu verkaufen. Wir unterstützen die österreichischen Online-Händler*innen dadurch nicht nur in einer gerade sehr herausfordernden Zeit, sondern ermöglichen ihnen auch weiteres Wachstum.“
Start in Österreich öffnet Tor zum europäischen E-Commerce
Durch die Integration profitieren Online-Händler*innen von Next Day Delivery in ganz Österreich durch verlässliche, lokale Partner*innen sowie von der Fulfillment-Kompetenz und Cross-Border-Infrastruktur von euShipments.com zur Expansion in Europa.
Mit dem neuen Standort in Enzersdorf an der Fischa wird das Netzwerk weiter ausgebaut. Eine einheitliche technische Integration, ein Vertrag und spezialisierte Kund*innenbetreuung ermöglichen niederschwelligen Zugang zu einer skalierbaren Logistiklösung für internationales Wachstum. Besonders relevant ist das Angebot für Händler*innen auf Plattformen wie zum Beispiel Shopify, WooCommerce, Magento sowie Marktplätzen wie Amazon, da sich Vertriebskanäle nahtlos mit zentraler Auftragsabwicklung verbinden lassen.
Der Ausbau erfolgt in einer starken Wachstumsphase für euShipments.com: 2025 wurden über 16 Millionen Pakete abgewickelt, zuletzt im Schnitt mehr als zwei Millionen Sendungen pro Monat.
Über euShipments.com
euShipments.com, eine 70-prozentige Tochter der Österreichischen Post AG, ist ein führender Anbieter von Fulfillment- und grenzüberschreitenden Lieferlösungen für Online-Händler*innen in ganz Europa. Das Unternehmen ist bekannt für Flexibilität, Schnelligkeit sowie Skalierbarkeit und bietet Zugang zu über 60 Zustelldiensten und 800 Versandarten, um Kund*innenerlebnis und Logistikprozesse zu optimieren. Mit einem Netzwerk in 27 Ländern und 10 eigenen Fulfillment-Zentren ermöglicht euShipments.com Online-Händler*innen eine reibungslose internationale Expansion in neue Märkte. Das Unternehmen wurde von 2023 bis 2026 vier Jahre in Folge in das „FT1000: Europe’s Fastest-Growing Companies“-Ranking aufgenommen.
Fakten auf einen Blick
(Stand: Juni 2026)
- Anlass / Thema: Mit 1. Juli 2026 nimmt der neue Fulfillment-Standort von euShipments.com in Enzersdorf an der Fischa seinen Betrieb auf.
- Kontext: Nach der mehrheitlichen Übernahme treibt die Österreichische Post AG die weitere Expansion ihres neuen Tochterunternehmens euShipments.com voran.
- Produkt / Service / Objekt: Fulfillment- und grenzüberschreitende Logistiklösung für KMU mit einem Vertrag und einer Schnittstelle für Versand in mehr als 27 europäische Länder.
- Maßnahme / Aktivität: Zusammenarbeit mit der Post Systemlogistik sowie Zustellung durch österreichische Partner*innen und der Logistikinfrastruktur von euShipments.com.
- Kennzahlen: über 16 Millionen abgewickelte Pakete im Jahr 2025; aktuell durchschnittlich mehr als zwei Millionen Sendungen pro Monat.
- Kapazität / Leistung: Zugang zu mehr als 60 lokalen Zustelldiensten und über 800 Versandarten.
- Quelle: Österreichische Post AG
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