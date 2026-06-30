AK Marktcheck: Neue Reparaturregeln machen Handys langlebiger!

Wien (OTS) -

Reparieren statt wegwerfen? Bei Handys zahlen sich Reparaturen jetzt häufig aus. Neue EU-Regeln wirken und machen es für Konsument:innen leichter, die Geräte länger zu nutzen – Reparaturen sind einfacher und Infos transparenter. Solche Regeln fehlen bei anderen Produkten, wie beispielsweise Staubsaugern – hier gibt es deutlichen Nachholbedarf. Das zeigt ein AK Marktcheck mit europäischen Konsument:innenorganisationen und BEUC. Die AK verlangt strengere Regeln auch für andere Produkte und einen Preisdeckel für Ersatzteile.

Seit der Überarbeitung der EU-Ökodesign-Verordnung im Jahr 2024 können deutlich mehr Produkte auf Nachhaltigkeit und Reparierbarkeit verpflichtet werden. Für Smartphones gelten seit 2025 neue Regeln: Hersteller:innen müssen unter anderem Ersatzteile für einen bestimmten Zeitraum bereitstellen, Reparaturinformationen liefern und einen Reparaturscore aufweisen. Für andere Produkte, etwa Staubsauger gibt es nur energieeffiziente Vorgaben, aber keine Maßnahmen für Reparaturen und Ersatzteile.

Gemeinsam mit anderen europäischen Konsumentenorganisationen haben AK und BEUC einen Marktcheck in ausgewählten Ländern – etwa Österreich, Frankreich und Spanien – im Jänner 2026 durchgeführt. Erhoben wurden Preise, Verfügbarkeit und voraussichtliche Lieferzeit von Ersatzteilen sowie Reparaturinfos.

Reparieren gelingt besser mit Regeln – das zeigen Smartphones im Vergleich zu Staubsaugern! Konkret:

+ Ersatzteile und Infos: Bei den untersuchten Smartphones waren Ersatzteile und Reparaturhandbücher häufig vorhanden. Bei akkubetriebenen Staubsaugern hingegen waren Informationen über Reparaturen oft oberflächlich und schwer auffindbar.

+ Kosten: Die Kosten für Ersatzteile variieren sehr. Bei Smartphones liegen sie meist unter 30 Prozent des Produktpreises. Bei älteren Modellen kann es teurer werden – in einem Fall kostete das Reparaturservice bis zu 84 Prozent des Neupreises. Bei den Staubsaugern gibt es keine verpflichtenden Vorgaben für Ersatzteile. Allein die Überprüfung kann bis zu 27 Prozent des Kaufpreises verschlingen.

+ Lieferzeiten: Bei Smartphones lag die voraussichtliche Lieferzeit von Ersatzteilen meist innerhalb des in der Verordnung vorgesehen Zeitraums. Bei Staubsaugern würden die Lieferungen hingegen teilweise mehrere Wochen dauern.

+ Verstöße: Nicht alle Unternehmen halten sich bei Handys an die Verordnung, so gab es bei manchen etwa zu lange Lieferzeiten oder keine Verfügbarkeit von Ersatzteilen.

Die AK fordert:

+ Ausweitung der Ökodesign-Verordnung: Die Reparatur-Regeln sowie Kriterien zu Haltbarkeit sollen auch auf weitere Produktgruppen wie etwa Staubsauger und TV-Geräte ausgeweitet werden.

+ Einheitliche und klare Infos: Einfache Reparaturanleitungen (etwa Videos), Ersatzteile und Reparaturscore sollen auf Hersteller:innen-Websites einheitlich dargestellt werden und leicht auffindbar sein.

+ Marküberwachung nötig: Es sind engmaschige Kontrollen durch die Marktüberwachungsbehörden sowie strenge Sanktionen nötig, damit die Vorgaben eingehalten werden.

Das sollten Sie wissen:

+ Reparatur checken: Prüfen Sie vor dem Kauf, ob Ersatzteile und Reparaturanleitungen verfügbar sind. Checken Sie auch Reparaturnetzwerke, dort können Sie mit Unterstützung Ihr Gerät selbst reparieren.

+ Kostenvoranschlag einholen: Fragen Sie vor einer Reparatur nach genauen Kosten und fragen Sie, ob Pauschalen verrechnet werden.

SERVICE: Den Marktcheck finden Sie unter wien.arbeiterkammer.at/handyreparatur.