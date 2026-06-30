VWBF kritisiert Verkauf von Wohnbauförderungsdarlehen in Niederösterreich

Wien (OTS) -

Mit scharfer Kritik am Förderungsverkauf des Landes Niederösterreich reagiert Andrea Washietl, Obfrau des VWBF (Verein für Wohnbauförderung): „ Der Verkauf niederösterreichischer Wohnbauförderungsdarlehen geht zu Lasten leistbaren Wohnens. Bei allem Verständnis für die Notwendigkeit der Budgetkonsolidierung. Dafür die aushaftenden Landesdarlehen – noch dazu zu einem Diskontpreis – zu verscherbeln, ist der absolut der falsche Weg. “ Das schwächt die Selbstfinanzierungskraft der niederösterreichischen Wohnbauförderung noch weiter und untergräbt den leistbaren Wohnungsbau.

Bereits zwischen 2000 und 2024 hat das Land Niederösterreich rd. 4 Mrd. Euro an aushaftenden Wohnbauförderungsdarlehen verkauft. Die fehlenden Darlehensrückflüsse haben den Selbstfinanzierungsgrad des Wohnbauförderungssystems nachhaltig in Mitleidenschaft gezogen. VWBF-Obfrau Washietl: „ Gerade wenn leistbarer Wohnraum knapp ist, braucht es eine verlässliche und stabile Wohnbauförderung auf nachhaltigem Finanzierungsfundament. Gerade deshalb ist auch eine Zweckbindung der Wohnbauförderungsbeiträge und Darlehensrückflüsse so wichtig. “

Über den Verein für Wohnbauförderung (VWBF): Der Verein für Wohnbauförderung ist die sozialdemokratische Interessengemeinschaft in der gemeinnützigen Wohnungswirtschaft und setzt sich für die Förderung und Unterstützung des gemeinnützigen Wohnbaus in ganz Österreich ein.