  • 30.06.2026, 09:15:04
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  • OTS0039

VWBF kritisiert Verkauf von Wohnbauförderungsdarlehen in Niederösterreich

Washietl: Wer Förderungsdarlehen verkauft, versündigt sich an künftigen Bewohnergenerationen

Mag.a (FH) Andrea Washietl

Der Verkauf niederösterreichischer Wohnbauförderungsdarlehen geht zu Lasten leistbaren Wohnens. Bei allem Verständnis für die Notwendigkeit der Budgetkonsolidierung. Dafür die aushaftenden Landesdarlehen – noch dazu zu einem Diskontpreis – zu verscherbeln, ist der absolut der falsche Weg.

Mag.a (FH) Andrea Washietl, Obfrau des VWBF

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Wien (OTS) - 

Mit scharfer Kritik am Förderungsverkauf des Landes Niederösterreich reagiert Andrea Washietl, Obfrau des VWBF (Verein für Wohnbauförderung): „Der Verkauf niederösterreichischer Wohnbauförderungsdarlehen geht zu Lasten leistbaren Wohnens. Bei allem Verständnis für die Notwendigkeit der Budgetkonsolidierung. Dafür die aushaftenden Landesdarlehen – noch dazu zu einem Diskontpreis – zu verscherbeln, ist der absolut der falsche Weg.“ Das schwächt die Selbstfinanzierungskraft der niederösterreichischen Wohnbauförderung noch weiter und untergräbt den leistbaren Wohnungsbau.

Bereits zwischen 2000 und 2024 hat das Land Niederösterreich rd. 4 Mrd. Euro an aushaftenden Wohnbauförderungsdarlehen verkauft. Die fehlenden Darlehensrückflüsse haben den Selbstfinanzierungsgrad des Wohnbauförderungssystems nachhaltig in Mitleidenschaft gezogen. VWBF-Obfrau Washietl: „Gerade wenn leistbarer Wohnraum knapp ist, braucht es eine verlässliche und stabile Wohnbauförderung auf nachhaltigem Finanzierungsfundament. Gerade deshalb ist auch eine Zweckbindung der Wohnbauförderungsbeiträge und Darlehensrückflüsse so wichtig.

Über den Verein für Wohnbauförderung (VWBF): Der Verein für Wohnbauförderung ist die sozialdemokratische Interessengemeinschaft in der gemeinnützigen Wohnungswirtschaft und setzt sich für die Förderung und Unterstützung des gemeinnützigen Wohnbaus in ganz Österreich ein.

Rückfragen & Kontakt

VWBF - Verein für Wohnbauförderung
Christian Swoboda
Telefon: +43 6645140260
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.vwbf.at

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