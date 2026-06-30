  • 30.06.2026, 09:06:04
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Fußballsommer im Mühlviertel

Rapid Wien, Fortuna Düsseldorf und 1860 München auch heuer wieder zu Gast

Der TSV 1860 München trainiert von 13. bis 19. Juli 2026 in Ulrichsberg.
Mühlviertel (OTS) - 

Das Mühlviertel wird auch im Sommer 2026 wieder zum Treffpunkt für professionelle Fußball-Trainingslager. Mit SK Rapid Wien, Fortuna Düsseldorf und dem TSV 1860 München bereiten sich gleich drei traditionsreiche Vereine in der Region auf die neue Saison vor.

Den Auftakt macht der SK Rapid Wien, der von 5. bis 12. Juli 2026 sein Trainingslager in Freistadt absolviert. Von 11. bis 20. Juli 2026 ist Fortuna Düsseldorf in Bad Leonfelden zu Gast. Kurz darauf folgen die „Löwen“: Der TSV 1860 München trainiert von 13. bis 19. Juli 2026 in Ulrichsberg.

Für Fußballfans sind die Camps eine besondere Gelegenheit, die Mannschaften in entspannter Atmosphäre aus nächster Nähe zu erleben. Gleichzeitig sorgen die Trainingslager für zusätzliche Nächtigungen, Aufmerksamkeit und spürbare Impulse in der Region.

Auch weitere internationale Clubs nutzen das Mühlviertel heuer zur Saisonvorbereitung, darunter unter anderem SK Slavia Prag, FC Slovan Liberec, FC Rapid 1923 Bukarest, OKS Odra Opole, SV Oberbank Ried und Mamelodi Sundowns aus Südafrika.

Das Mühlviertel bietet den Vereinen, was sie für eine gute Saisonvorbereitung brauchen: moderne Trainingsbedingungen, kurze Wege, angenehmes Klima und ein professionelles Umfeld. Gleichzeitig profitieren auch die Orte davon – durch zusätzliche Nächtigungen, interessierte Fans und Begegnungen, die den Fußballsommer in der Region spürbar machen.

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Telefon: +43 5 07263
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.muehlviertel.at

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