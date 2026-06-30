Auftaktveranstaltung „Mit offenen Augen": EU-Kampagne sensibilisiert am Donauinselfest für Opfer von Straftaten

Wien (OTS) -

Die Europäische Kommission (DG JUST) lädt Medienvertreter:innen herzlich zum Auftakt der Kampagne „Mit offenen Augen" am Samstag, 4. Juli 2026, ab 13:30 Uhr am Donauinselfest (Stand 081, nahe Floridsdorfer Brücke) ein. Im Mittelpunkt steht eine Challenge, bei der Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens gemeinsam mit Besucher:innen ein Zeichen für Aufmerksamkeit, Solidarität und Opferrechte setzen: Die Teilnehmenden schauen einander ohne zu blinzeln in die Augen, ihre Gesichter erscheinen live auf einer großen Leinwand – samt dem Versprechen, die Augen für Opfer von Straftaten offen zu halten. Vertreter:innen der Europäischen Kommission stehen für Interviews zur Verfügung.

Wir bitten um Akkreditierung unter [email protected].

„Mit offenen Augen": EU-Kampagnenauftakt am Donauinselfest

Datum: 04.07.2026, 14:00 Uhr

Art: Allgemeine Termine

Ort: Donauinselfest Stand 081



1210 Wien

Österreich