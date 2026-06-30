KEBA Gruppe positioniert sich mit KEBA DIGITAL als Softwareschmiede für Industrial AI

Linz (OTS) -

Die KEBA Gruppe hat mit KEBA DIGITAL ihre erste Einheit für digitale Lösungen gegründet. Das international tätige Technologieunternehmen mit Hauptsitz in Linz setzt damit einen weiteren strategischen Schritt in Richtung Zukunft. Ziel des neuen Corporate Start-ups ist es, die jahrzehntelangen Erfahrungen von KEBA im Software-Umfeld mit der KI-Expertise der 2025 integrierten 7LYTIX GmbH so zu kombinieren, dass echte industrietaugliche KI-Lösungen entstehen, die unabhängig von KEBA Hardware angeboten werden.

Industrieerfahrung trifft KI-Kompetenz

KEBA verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Entwicklung anspruchsvoller Softwarelösungen für industrielle Anwendungen. Auf diesem starken Fundament aus Domänenwissen, Systemverständnis und technologischer Exzellenz baut KEBA DIGITAL auf. Die neue Einheit entwickelt digitale Lösungen, die Unternehmen dabei unterstützen, Prozesse effizienter zu gestalten, Daten besser nutzbar zu machen und Entscheidungen schneller sowie fundierter zu treffen. Dabei verbindet KEBA DIGITAL KI- und Software-Kompetenz mit einem tiefen Verständnis für reale industrielle Wertschöpfungsprozesse.

„Software ist ein zentraler Bestandteil aller KEBA Produkte. Von Industriesteuerungen über Geldautomaten, Paketstationen bis zur Ladeinfrastruktur. Mit KEBA DIGITAL bieten wir diese Expertise nun erstmalig hardwareunabhängig in Form von KI-Dienstleistungen und industrietauglichen Plattformen an“, sagt Christoph Knogler, CEO der KEBA Group AG.

„Als produzierendes Unternehmen wissen wir ganz genau, was die Industrie braucht, um KI tatsächlich in die Wertschöpfung zu bringen. In unseren eigenen Werken und Prozessen erleben wir das jeden Tag. Darauf basierend und im Unterschied zu reinen Software-anbietern orientiert sich KEBA DIGITAL konsequent an realen, wertschöpfenden Abläufen. Unser Prozess- und Entscheidungsverständnis, das aus jahrzehntelanger Praxis gewachsen ist, ermöglicht es uns einerseits, mit individuellen KI-Lösungen zu unterstützen, als auch andererseits standardisierte, skalierbare digitale Produkte und Plattformen anzubieten“, erklärt Christoph Knogler, CEO der KEBA Group AG.

Digitale Lösungen für reale Wertschöpfung

KEBA DIGITAL begleitet Unternehmen bei ihrer digitalen Transformation – von der strategischen Beratung über die Entwicklung intelligenter Softwarelösungen bis hin zu digitalen Produkten und dem zuverlässigen Betrieb moderner Softwareumgebungen. Im Fokus stehen skalierbare, robuste und praxisnahe Lösungen, die auf reale Wertschöpfung ausgerichtet sind – in industriellen Anwendungen ebenso wie in regulierten Bereichen etwa im Gesundheits- und Finanzwesen. KI ist dabei kein isoliertes Technologieelement, sondern Teil industrietauglicher Softwarearchitekturen.

Führungsteam mit Software- und Industriekompetenz

KEBA DIGITAL wird operativ von CEO Sulejman Ganibegovic und CTO Hannes Kaufmann geführt. Gemeinsam verbinden sie unternehmerische Erfahrung im Aufbau digitaler Produkte mit industrieller Software- und Systemkompetenz.

Sulejman Ganibegovic, CEO von KEBA DIGITAL, ist erfahrener Unternehmer und seit über einem Jahr Teil der KEBA Group. Er bringt Erfahrung aus dem Aufbau und der Skalierung von Softwareunternehmen ein, einschließlich eines erfolgreichen Exits, und prägt den Anspruch, digitale Lösungen von Beginn an marktfähig und skalierbar zu denken.

Hannes Kaufmann, CTO von KEBA DIGITAL, steht für die technologische Substanz der neuen Einheit. Als langjähriger Leiter der Software Entwicklung bei KEBA Industrial Automation verantwortete er Softwarearchitekturen für hochkritische industrielle Umgebungen, wie etwa in der Robotik und im Produktionsanlagenbereich. Seine Erfahrung in der Entwicklung, Integration und dem Betrieb industrieller Softwaresysteme prägt die technische Umsetzung von KEBA DIGITAL.

„Unser Anspruch ist es, digitale Lösungen zu entwickeln, die nicht nur technologisch überzeugen, sondern im Alltag echten Mehrwert schaffen“, sagt Sulejman Ganibegovic, CEO von KEBA DIGITAL.

Mit der Gründung von KEBA DIGITAL unterstreicht KEBA ihren Anspruch, digitale Transformation aktiv mitzugestalten und ihre starke Position als innovativer Technologiepartner weiter auszubauen. Mehr über KEBA DIGITAL www.keba.digital

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