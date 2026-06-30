IFA feiert Dachgleiche beim ersten Bauabschnitt der „Baumstadt Floridsdorf“

Wien (OTS) -

Gleichenfeier für den ersten Bauabschnitt der „Baumstadt Floridsdorf“ in Anwesenheit von Bezirksvorsteher Georg Papai

Bis Sommer 2027 entstehen im ersten Bauabschnitt in vier Gebäuden 130 geförderte Mietwohnungen

Private Investor:innen haben sich über IFA Bauherrenmodelle mit rund 49 Millionen Euro beteiligt

IFA feiert den nächsten Meilenstein beim Wiener Großprojekt „Baumstadt Floridsdorf“. Nach nur sechs Monaten Bauzeit war im Juni Dachgleiche für den ersten Bauabschnitt über vier Gebäude mit gesamt 130 geförderten Mietwohnungen. Die Fertigstellung dieses ersten Abschnitts ist bereits für Sommer 2027 geplant. Noch im Jahr 2026 soll der Bau des zweiten Abschnitts starten.

„Wohnen in Wien kennt viele Traditionen und Facetten. Mit der „Baumstadt Floridsdorf“ findet hier ein Projekt eine Heimat, das gut in unseren Bezirk passt. Denn auch und gerade in einem so genannten Flächenbezirk ist Baugrund nicht endlos verfügbar. Daher ist mit dieser Ressource planvoll umzugehen. Die Nachverdichtung bestehender Bebauung mit dem Wertstoff Holz scheint mir ein richtungsweisender Weg zur Bereicherung des Wohnungsangebots in Floridsdorf zu sein“, so Bezirksvorsteher Georg Papai.

Gunther Hingsammer, IFA AG: „Mit der `Baumstadt Floridsdorf´ zeigen wir, wie hochwertiger, leistbarer und zeitgemäßer Wohnbau funktioniert. Wir schaffen gemeinsam mit IFA-Anleger:innen stark nachgefragte geförderte Mietwohnungen, die dank der Holz-Hybrid-Bauweise hochwertig und effizient realisiert werden. So können wir bereits sechs Monate nach Baustart die Dachgleiche feiern. Danke an alle Partner für die gute Zusammenarbeit und Gratulation allen Anleger:innen dieser Baumstadt-Investments.“

Private IFA-Investor:innen schaffen leistbaren Wohnraum

Die „Baumstadt Floridsdorf“ ist ein Projekt der IFA AG. Die Umsetzung erfolgt über private Investor:innen, die sich am ersten Bauabschnitt dieses Großprojekts über drei IFA Bauherrenmodelle mit insgesamt rund 49 Millionen Euro beteiligten.

Bei diesem Vorzeigeprojekt für geförderten Wohnbau in Wien 21 wird eine rund 150 Jahre alte Siedlung in ein „ökologisches Dorf in der Stadt“ mit gesamt 270 geförderten Wohnungen transformiert. Vorhandene Strukturen werden unter Berücksichtigung des Bestands nachverdichtet, zudem sind Dachgärten, Fassadenbegrünung mit Rankhilfen sowie ein Grätzlpark vorgesehen.

Steueroptimiert investieren

Aktuell ist ein Investment in dieses Projekt über das Bauherrenmodell „Baumstadt 4“ möglich. Anlegerinnen beteiligen sich dabei am geförderten Wohnbau in der Werndlgasse 4 in Wien-Floridsdorf, bei dem 37 geförderte Mietwohnungen realisiert werden. Eine Beteiligung erfolgt über eine KG, der persönliche Anteil an der Immobilie wird im Firmenbuch eingetragen. Ein Investment ist ab einem Eigenkapital von 15.480 Euro p.a., zahlbar über drei Jahre bei Kreditzeichnung möglich. Die Planrendite beträgt rund 5,6% p.a. nach Ablauf der Förderphase.

Mehr Informationen unter www.ifa.at

Bild 1, Abdruck honorarfrei

©IFA AG

Gleichenfeier des ersten Bauabschnitts der „Baumstadt Floridsdorf“ mit 130 geförderten Wohnungen:

v.l.n.r.: Mag. Erwin Soravia (CEO IFA AG), Georg Papai (Bezirksvorsteher Floridsdorf), Mag. Dr. Sabine Hanke (Geschäftsführerin Voitl Bau) und Ing. Dieter Preinerstorfer (Bezirksrat Floridsdorf)

Bild 2, Abdruck honorarfrei

©IFA AG

Nach nur sechs Monaten Bauzeit feiert IFA Dachgleiche beim ersten Bauabschnitt des geförderten Wohnbauprojekts „Baumstadt Floridsdorf“



Über IFA

Mit mehr als 500 realisierten Projekten ist IFA österreichischer Marktführer für Immobilieninvestments. Für 8.100 Investor:innen verwaltet IFA rund 4,3 Milliarden Euro. Seit 1978 am Markt, umfassen die Investitionsmöglichkeiten geförderte Bauherrenmodelle, exklusive Prime Investments und Anleihen.

www.ifa.at

Hinweis zu den genannten Zahlen der IFA AG:

Die Angaben, Analysen und Prognosen beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Damit wird keine Aussage über eine zukünftige Wertentwicklung getroffen.