Philip Richter übernimmt neue Business-Development-Einheit bei Kwizda Agro

Wien (OTS) -

Philip Richter (40) übernimmt mit 1. Juli 2026 die Leitung der neu geschaffenen Business-Development-Einheit innerhalb des Kwizda-Agro-Bereichs CROP Solutions. In seiner neuen Funktion wird Richter die beiden zentralen Wachstumssäulen „Sales Efficiency“ und „Geographic Expansion“ vorantreiben und damit die internationale Weiterentwicklung von Kwizda Agro mitgestalten. Der bisherige Leiter des Project Management Office bringt dafür umfassende Erfahrung in bereichsübergreifenden Projekten, agilen Arbeitsmethoden und der strukturierten Umsetzung von Wachstumsinitiativen mit.

Neue Einheit bündelt zentrale Wachstumsinitiativen

Die neue Kwizda Agro Einheit bündelt zentrale Wachstumsinitiativen mit klarem Fokus auf Profitabilität und Effizienz. Mit Philip Richter setzt Kwizda Agro dabei auf einen Manager, der in den vergangenen Jahren zentrale Transformationsprojekte im Unternehmen begleitet und neue Formen der Zusammenarbeit etabliert hat. „Die nächsten Wachstumsschritte verlangen von uns, neue Wege zu gehen und gleichzeitig bestehende Strukturen konsequent weiterzuentwickeln“, sagt Kwizda Agro Geschäftsführer Ronald Hamedl. „Mit Philip Richter gewinnen wir für diese Aufgabe eine Führungspersönlichkeit, die strategisches Verständnis, Umsetzungsstärke und Erfahrung in komplexen, funktionsübergreifenden Projekten verbindet.“

Erfahrung in agilen Projekten und bereichsübergreifender Umsetzung

Philip Richter ist seit 2023 bei Kwizda Agro tätig und leitete bisher das Project Management Office. In dieser Funktion spielte er eine zentrale Rolle beim Aufbau von PMO-Strukturen sowie bei der Einführung agiler Arbeitsmethoden im Unternehmen. Zuletzt verantwortete er erfolgreich ein International Sales Projekt. Dabei integrierte er Teammitglieder aus unterschiedlichen operativen Einheiten und stellte einen schnellen, effizienten und abteilungsübergreifenden Projektfortschritt sicher. Diese Erfahrung bildet nun die Grundlage für seine neue Aufgabe innerhalb von CROP Solutions.

Datenbasierte Vertriebssteuerung für skalierbares Wachstum

Ein zentraler Fokus der neuen Business-Development-Einheit unter Leitung von Philip Richter liegt auf der Weiterentwicklung datenbasierter Vertriebsprozesse. Ziel ist es, gemeinsam mit den Länderorganisationen Effizienz und Steuerbarkeit zu erhöhen. Digitale Werkzeuge wie ein zukünftiges CRM-System und der KX Planner sollen dabei helfen, Aktivitäten gezielter zu steuern und fundierte Entscheidungsgrundlagen zu schaffen. So soll nachhaltiges Wachstum und der Ausbau von Marktanteilen unterstützt werden.

Wachstumspotenziale systematisch erschließen

„In meinen bisherigen Projekten bei Kwizda Agro habe ich erlebt, wie viel Potenzial entsteht, wenn Teams über Länder- und Funktionsgrenzen hinweg gemeinsam an klaren Zielen arbeiten“, sagt Philip Richter. „Mit meinem neuen Team möchte ich Wachstumschancen systematischer erschließen, Vertriebsprozesse datenbasierter steuern und unsere Kolleginnen und Kollegen in den Ländern mit praxistauglichen Werkzeugen unterstützen. So können wir neue Märkte gezielter entwickeln und bestehende Kundenbeziehungen weiter stärken.“

Organisatorische Weiterentwicklung für internationale Expansion

Mit der neuen Funktion übernimmt Richter eine zentrale Rolle in der weiteren Internationalisierung von Kwizda Agro. Die Business-Development-Einheit soll Wachstumsinitiativen stärker bündeln, Vertriebsressourcen wirksamer einsetzen und die Grundlage für eine nachhaltige geografische Expansion schaffen. Damit verbindet Kwizda Agro organisatorische Weiterentwicklung mit einem klaren Auftrag: bestehende Märkte effizienter zu bearbeiten, neue Marktpotenziale strukturiert zu erschließen und als innovativer und verlässlicher Partner der Landwirtschaft weiter zu wachsen.