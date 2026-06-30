  • 30.06.2026, 09:00:34
  • /
  • OTS0025

FW-Langthaler: Arbeiterkammer muss endlich raus aus der Zwangsbeitrags-Komfortzone!

Prolongierter Millionenregen für das AK-System, während Pensionisten, Familien und Unternehmen belastet werden, ist ein Skandal!

Wien (OTS) - 

Die Freiheitliche Wirtschaft (FW) kritisiert den nächsten, prolongierten Millionenregen für die Arbeiterkammer mit scharfen Worten. Während die ÖVP-SPÖ-NEOS-Bundesregierung Familien, Pensionisten, Arbeitnehmer und Betriebe mit ihrem Doppelbudget massiv belastet, wird die Arbeiterkammer durch die außerordentliche Anhebung der Höchstbeitragsgrundlage automatisch mit weiteren Millionen aus den Zwangsbeiträgen versorgt.

Bereits 2024 kassierte die Arbeiterkammer rund 653 Millionen Euro an Pflichtbeiträgen und verfügt zusätzlich über beträchtliche Rücklagen. Dennoch fließen nun weitere Millionen, ohne dass die AK auch nur den geringsten Reform- oder Sparwillen erkennen lässt, geschweige denn ihre Mitglieder entlastet. Für die FW ist das ein weiteres Paradebeispiel dafür, wie sich eine Zwangskörperschaft jeder wirtschaftlichen Vernunft entzieht.

Während Unternehmer jeden Euro hart verdienen müssen und Arbeitnehmer unter immer höheren Belastungen leiden, lebt die Arbeiterkammer weiterhin in ihrer komfortablen Zwangsbeitragswelt. Wer ständig mehr Geld erhält, ohne sich dem Wettbewerb stellen zu müssen, verliert zwangsläufig den Anreiz zu Effizienz, Sparsamkeit und echter Mitgliederorientierung.

Die FW fordert daher tiefgreifende Reformen. Wie auch die Wirtschaftskammer muss auch die Arbeiterkammer endlich verschlankt, betriebswirtschaftlich geführt und von ihren Pflichtmitgliedschaften befreit werden. Wer behauptet, unverzichtbare Arbeit für seine Mitglieder zu leisten, braucht keine gesetzlich verordneten Zwangsbeiträge. Gute Leistungen setzen sich auch am freien Markt durch.

FW-Generalsekretär Reinhard Langthaler unmissverständlich: „Während Arbeitnehmer, Familien und Betriebe jeden Euro zweimal umdrehen müssen, schwimmt das System der Arbeiterkammer im Geld der Zwangsbeiträge und wird von dieser Bundesregierung auch noch mit weiteren Millionen bedacht. Wer wirklich gute Arbeit leistet, braucht keinen gesetzlichen Beitragszwang. Die Arbeiterkammer muss endlich aus ihrer Zwangsbeitrags-Komfortzone heraus, konsequent verschlankt und auf Freiwilligkeit umgestellt werden. Schluss mit roten Privilegien auf Kosten der arbeitenden Menschen und Leistungsträger."

Rückfragen & Kontakt

Freiheitliche Wirtschaft
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.fw.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | RFW

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Freiheitliche Wirtschaft

Rückfragen & Kontakt

Freiheitliche Wirtschaft
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.fw.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright