Klinik Landstraße: Sanierte Onkologische Ambulanz ab sofort in Betrieb

Wien (OTS) -

Ein weiterer Meilenstein im Modernisierungsprogramm des Wiener Gesundheitsverbundes ist geschafft: Die umfassend sanierte Onkologische Ambulanz der Klinik Landstraße ist ab sofort in Betrieb. „Mit der sanierten Ambulanz stärken wir eine hochspezialisierte, interdisziplinäre onkologische Versorgung in der Region. Unsere Patient*innen erhalten moderne Chemo-, Immun- und Antikörper-Therapien in einem Umfeld, das medizinische Qualität mit noch mehr Komfort verbindet“, sagt Primar Hannes Kaufmann, Leiter der Onkologischen Ambulanz und interdisziplinären Therapieambulanz in der Klinik Landstraße sowie Vorstand der 3. Medizinischen Abteilung für Onkologie und Hämatologie am Standort Klinik Favoriten. Beide Standorte ergänzen sich überregional.

Die Modernisierung der Klinik Landstraße schreitet planmäßig voran. Von 17 Stationen sind bereits 12 saniert, zwei weitere folgen noch diesen Sommer. Weitere Ambulanzen wie die Dermatologie sowie OP-Räume sind ebenso bereits fertiggestellt. Auch der Bau der neuen Erstversorgungsambulanz läuft planmäßig, die Eröffnung ist für 2027 geplant.

Kühler, heller, moderner

Die Arbeiten an der Onkologischen Ambulanz liefen seit Herbst 2025 bei laufendem Betrieb. Ziel der Modernisierung ist es, noch bessere Rahmenbedingungen für Patient*innen und Mitarbeiter*innen zu schaffen. Ein neues Kühlsystem sorgt auch an heißen Tagen für ein angenehmes Raumklima, erneuerte Beleuchtung, helle Oberflächen und moderne Möblierung schaffen eine freundliche, topmoderne Umgebung. Gerade für Patient*innen, die zu regelmäßigen Behandlungen in die Ambulanz kommen, bieten die Erneuerungen einen spürbaren Mehrwert.

Ein neuer Anmeldeschalter, ein modernes Aufrufsystem und mit neuen Möbeln optimierte Arbeitsbereiche kommen sowohl Patient*innen als auch Mitarbeiter*innen zugute.

Mitarbeiter*innen planen mit

„Die Mitarbeiter*innen waren in den Planungs- und Sanierungsprozess voll eingebunden und konnten ihre fachliche Kompetenz in das Projekt einfließen lassen. Der Umbau schafft eine moderne Umgebung, die den Bedürfnissen von Patient*innen und Mitarbeiter*innen mehr Qualität im Ablauf und in der Versorgung ermöglicht“, sagt Pflegeleitung Alexandra Reich-Ehrenreich.

Nachhaltig und klug modernisiert

Bei der Umsetzung wurde auf ökologische und ökonomische Nachhaltigkeit geachtet: Bestehende, funktionstüchtige Bauteile wie Fenster und Heizkörper werden weitergenutzt, gezielt erneuert wurden jene Bereiche, die den größten Nutzen für Versorgung, Arbeitsumfeld und Aufenthaltsqualität bringen.

„Gerade in Bestandsgebäuden zeigt sich, wie wichtig kluges, sorgfältig abgestimmtes Baumanagement ist. Gemeinsam mit allen Beteiligten ist es gelungen, im laufenden Betrieb eine spürbare Modernisierung zu realisieren – zum Wohl der Patient*innen, der Mitarbeiter*innen und der Menschen in Wien“, sagt Michael Lischent, Geschäftsführer der Wiener Gesundheitsverbund Projektentwicklungs- und Baumanagement GmbH, die alle Bauprojekte des Wiener Gesundheitsverbundes umsetzt.

Zwei Standorte bündeln Expertise

Die Klinik Landstraße und die Klinik Favoriten bilden zusammen ein integriertes, überregionales Versorgungsmodell und bündeln in der Behandlung von Krebserkrankungen höchste Expertise aus vielen verschiedenen Fachdisziplinen. Diese Struktur ermöglicht besonders personalisierte, zielgerichtete Therapien.

17.747 ambulante Behandlungen fanden im Jahr 2025 in der onkologischen Ambulanz der Klinik Landstraße statt. Schwerpunkte sind Brustkrebs, Darmkrebs und Erkrankungen der Schilddrüse. Für besonders komplexe oder stationär behandlungsbedürftige onkologische Fälle erfolgt die nahtlose Versorgung in der Klinik Favoriten.

Service-Link:

Bauprojekte des Wiener Gesundheitsverbundes:

https://bauprojekte.gesundheitsverbund.at/

Bildmaterial auf Anfrage.