Herz-Jesu Krankenhaus Wien holt 3. Platz beim Staatspreis „Familie & Beruf“ 2026

Wien (OTS) -

Das Herz-Jesu Krankenhaus Wien wurde aktuell beim Staatspreis "Familie & Beruf" 2026 mit dem dritten Platz auf Bundesebene in der Kategorie Non-Profit-Organisationen ausgezeichnet. Damit zählt das Wiener Spital weiterhin zu den familienfreundlichsten Arbeitgebern Österreichs – nachdem es 2025 bereits zum familienfreundlichsten Betrieb Wiens gekürt worden war.

Insgesamt reichten 63 Betriebe und Organisationen aus sechs Bundesländern ihre Projekte zur Förderung von Familienfreundlichkeit ein. Die Auszeichnungen wurden in fünf Kategorien vergeben – von Klein-, Mittel- und Großbetrieben bis hin zu öffentlich-rechtlichen sowie Non-Profit-Organisationen.

Flexibilität als gelebter Alltag

Rund 100 unterschiedliche Dienstzeitmodelle, freie Dienstplanung sowie Karenz- und Altersteilzeitregelungen sorgen dafür, dass Beruf und Familie im Herz-Jesu Krankenhaus bestmöglich vereinbar sind. Ergänzt wird das Angebot durch umfassende Beratung für Familien und zusätzliche Urlaubszeit ab dem 43. Geburtstag.

„Mit dieser Auszeichnung sehen wir, dass unser Engagement für familienfreundliche Arbeitsbedingungen Früchte trägt. Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist gerade im Gesundheitswesen ein entscheidender Faktor – für unsere Mitarbeiter*innen genauso wie für die Qualität unserer Patient*innenversorgung", betont Elvira Czech, Geschäftsführerin des Herz-Jesu Krankenhauses. "Der dritte Platz ist für uns eine besondere Auszeichnung. Er bestätigt, dass wir den richtigen Weg gehen. Denn echte Familienfreundlichkeit zeigt sich im Alltag – im Verständnis, in der Flexibilität und im gegenseitigen Respekt", ergänzt Brigitte Awart-Resei, Leiterin Personalmanagement im Herz-Jesu Krankenhaus.

Das Herz-Jesu Krankenhaus, als Unternehmen der Vinzenz Kliniken Wien, ist Teil des Netzwerks "Unternehmen für Familien" und setzt sich aktiv für die Weiterentwicklung familienfreundlicher Arbeitsbedingungen ein.

Bild zum Download unter : https://www.vinzenzgruppe.at/presse/presseaussendungen

Herz-Jesu Krankenhaus

Das Herz-Jesu Krankenhaus im 3. Bezirk in Wien ist eine orthopädische Fachklinik mit hoher internistischer Expertise in Rheumatologie, Osteologie und Remobilisation. Als eine der größten Kliniken im Bereich Gelenksendoprothetik und gelenkserhaltender Orthopädie bietet sie mit den Abteilungen für Physikalische Medizin und Rehabilitation, Radiologie, Innere Medizin, Anästhesie, Intensivmedizin und Schmerztherapie eine Rundumversorgung für rund 50.000 Patient*innen jährlich. Das Herz-Jesu Krankenhaus ist ein Unternehmen der Vinzenz Gruppe. Die Vinzenz Kliniken Wien sind Teil der Vinzenz Gruppe. www.kh-herzjesu.at

Vinzenz Gruppe: Gesundheit kommt von Herzen

Die Vinzenz Gruppe ist eines der größten gemeinnützigen Gesundheits- und Sozialunternehmen Österreichs. Von der Prävention über den klinischen Bereich bis hin zu Pflege und Rehabilitation begleiten wir die Menschen in allen Lebensphasen mit einem vielfältigen Angebot und innovativen neuen Lösungen.1995 von Ordensfrauen mit langer Tradition und Erfahrung in der Krankenpflege gegründet, verbinden wir tief verwurzelte christliche Werte mit jeder Menge Innovationsgeist, um die Gesundheitsversorgung Österreichs in Zeiten der Veränderung ganzheitlich weiterzuentwickeln. Mit rund 12.000 Mitarbeiter*innen in unseren Krankenhäusern, in den zahlreichen Pflege- und Rehabilitationseinrichtungen sowie mit neuen Angeboten wie unseren Gesundheitsparks begleiten wir immer mehr Menschen immer individueller bei Gesundheitsfragen & Krankheit, analog und digital. Weil wir überzeugt sind, dass in Zukunft die besten Angebote aus der Kraft eines inspirierenden Miteinanders entstehen, betreiben wir immer mehr Angebote gemeinsam mit unseren Partner*innen. Dafür suchen wir laufend neue Kooperationen. Denn eine neue Welt der Gesundheit und des Sozialen entsteht erst im Miteinander. Ermächtigt die Menschen und kommt von Herzen. www.vinzenzgruppe.at



