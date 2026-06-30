OMNi-BiOTiC® im internationalen Fokus! Jetzt bereits auf Platz 2 der erfolgreichsten Probiotika-Marken der Welt!*

Graz, Juni (OTS) -

OMNi-BiOTiC® wurde von IQVIA als die Nummer 2 unter den stärksten Probiotika-Marken weltweit ausgewiesen.

Was vor mehr als 30 Jahren als Pionierprojekt aus einem persönlichen Schicksalsschlag in Graz begann, zählt heute zum absoluten Spitzenfeld im internationalen Ranking probiotischer Marken.

Seit der Markteinführung des ersten Multispezies-Probiotikums im Jahr 1995 verfolgt

OMNi-BiOTiC® ein klares Ziel: die Gesundheit der Menschen durch die gezielte Modulation

der Darmflora nachhaltig zu fördern. Heute steht die Marke klar für wissenschaftlich fundierte Mikrobiomkompetenz und genießt das Vertrauen von Millionen Menschen in über 70 Ländern.

Die Grundlage dieser Entwicklung bilden konsequente Forschungsarbeit, höchste Qualitätsstandards und die enge Zusammenarbeit mit renommierten Universitäten, Kliniken und Forschungseinrichtungen weltweit. Mehr als 150 wissenschaftliche Studien dokumentieren die Wirksamkeit gezielt eingesetzter Bakterienstämme in unterschiedlichen Indikationsbereichen – von Immunsystem und metabolischer Optimierung über die Fertilität bis hin zur mentalen Gesundheit.

„ Die Nummer 2 der Welt – hinter diesem Erfolg stehen mehr als 30 Jahre Forschung, höchstes Durchhaltevermögen und die tiefe Überzeugung, dass das Mikrobiom einen entscheidenden Beitrag für die Gesundheit der Menschen leistet. Wissenschaftliche Evidenz ist seit jeher die Kraft, die uns antreibt. Kein OMNi-BiOTiC® kommt ohne Studie auf den Markt. Dass heute Millionen Menschen weltweit auf unsere Produkte vertrauen, erfüllt mich mit größter Freude und Dankbarkeit und bestätigt den Wert unserer konsequenten Investition in Mikrobiomforschung mit führenden Wissenschaftern “, sagt Prof. Anita Frauwallner, Gründerin und CEO des Institut AllergoSan.

„ Der Aufstieg, der OMNi-BiOTiC® nun bereits den zweiten Platz im weltweiten Verkaufsranking einnehmen lässt, zeigt, dass unsere Top-Marke längst zu einer festen Größe auf dem internationalen Probiotika-Markt geworden ist. Entscheidend dafür war - neben der für jeden Anwender spürbaren Spitzenqualität - die Besonderheiten unterschiedlicher Märkte zu verstehen und gemeinsam mit starken Partnern vor Ort langfristige Beziehungen aufzubauen. Von dieser Auszeichnung angespornt, werden wir unsere internationale Präsenz weiter ausbauen, um noch mehr Menschen Zugang zu wissenschaftlich fundierten Mikrobiom-Bestsellern zu ermöglichen “, erklärt Christian Gsöll, Director Global Commercial Business des Institut AllergoSan.

*Gemäß IQVIA Consumer Health Customized Insight Study /MAT Dez 2025, OTC3/ATC3: 03F1 + A7F, Sell-Out/Sell-in EUR /MNF.