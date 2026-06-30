Wien (OTS) -

Die Landespolizeidirektion Niederösterreich lädt zur feierlichen Angelobungs- und Ausmusterungsfeier von 205 Polizistinnen und Polizisten mit Innenminister Gerhard Karner, Bundespolizeidirektor Michael Takács und Landespolizeidirektor Franz Popp ein.

Wann: 2. Juli 2026, Platzkonzert der Polizei: 12 Uhr, Beginn des Festaktes: 12:30 Uhr

Wo: 2070 Retz, Hauptplatz, vor dem Rathaus

Die Teilnahme ist nur nach schriftlicher Anmeldung bis Mittwoch, 1. Juli 2026, 20 Uhr, per E-Mail an [email protected] möglich.

AVISO: Ausmusterungs- und Angelobungsfeier in Retz

Die Landespolizeidirektion Niederösterreich lädt zur feierlichen Angelobungs- und Ausmusterungsfeier von 205 Polizistinnen und Polizisten mit Innenminister Gerhard Karner, Bundespolizeidirektor Michael Takács und Landespolizeidirektor Franz Popp ein.

Datum: 02.07.2026, 12:00 Uhr

Ort: Hauptplatz, vor dem Rathaus



2070 Retz

Österreich