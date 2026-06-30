Mariján Róka übernimmt Geschäftsführung von Murexin Ungarn

Wiener Neustadt/Szekszárd (OTS) -

Die Murexin GmbH stellt die Geschäftsführung ihres ungarischen Tochterunternehmens neu auf: Mariján Róka übernimmt mit 1. Juli 2026 die Position des Geschäftsführers der Murexin Kft. Er folgt auf Aladár Czili, der über 30 Jahre für Murexin tätig war.

Mariján Róka (52) bringt umfassende Erfahrung im Vertrieb, im Aufbau von Organisationen und in der Führung international ausgerichteter Unternehmen im osteuropäischen Raum mit. Zuletzt war er knapp sieben Jahre für die GEBO Gruppe tätig, war dort für 13 Länder verantwortlich, übernahm die Geschäftsführung der ungarischen Gesellschaft und war mit dem Aufbau des Standorts in Serbien betraut. In seinen bisherigen Führungsfunktionen verantwortete er Märkte in Zentral- und Osteuropa und verfügt damit über fundierte Kenntnisse jener Regionen, die für die weitere Entwicklung der Murexin Kft von strategischer Bedeutung sind.

„ Mit Mariján Róka gewinnen wir einen erfahrenen Manager mit ausgeprägter Kenntnis der osteuropäischen Märkte. Er verbindet Vertriebsstärke, Aufbaukompetenz und internationale Führungserfahrung. Unser Ziel ist es, den Produktionsstandort in Ungarn und die Marktpräsenz vor Ort weiterzuentwickeln, die Zusammenarbeit innerhalb der Murexin Gruppe zu stärken und die Chancen in den angrenzenden Märkten konsequent zu nutzen. Mariján Róka ist aus unserer Sicht der richtige Mann, um diesen Weg gemeinsam mit dem Team in Ungarn erfolgreich zu gestalten“, erklärt Rainer Pascher, Geschäftsführer der Murexin GmbH.

Der scheidende Geschäftsführer Aladár Czili prägte die Entwicklung von Murexin Ungarn über mehr als drei Jahrzehnte hinweg maßgeblich. In dieser Zeit wurden wichtige Meilensteine gesetzt, darunter die Errichtung des Produktionswerks in Szekszárd – ein bedeutender Schritt für die nachhaltige Entwicklung des Unternehmens.

„Mit seiner Erfahrung, seinem persönlichen Einsatz und seiner engen Verbundenheit zur Murexin hat Aladár Czili einen wesentlichen Beitrag zum heutigen Erfolg der Gesellschaft geleistet. Für seinen langjährigen und außergewöhnlichen Einsatz möchten wir ihm unseren aufrichtigen und herzlichen Dank aussprechen“, betont Bernhard Mucherl, Geschäftsführer der Murexin GmbH.

Über Murexin GmbH

Die Murexin GmbH mit Hauptsitz in Wiener Neustadt ist Spezialist für bauchemische Produkte und Partner für Fachbetriebe. Das Sortiment umfasst rund 1.500 Artikel, gegliedert in die Sparten Parkett- und Klebetechnik, Fliesenverlegetechnik, Farb- und Beschichtungstechnik, Abdichtungstechnik sowie Betoninstandsetzungs- und Mörteltechnik. Mit über 450 Mitarbeitenden, Produktionsstandorten in Österreich, Deutschland, Ungarn und Slowenien sowie einem Vertriebsnetz in rund 30 Exportmärkten steht Murexin für Qualität, praxisnahe Systemlösungen und gelebte Nachhaltigkeit. Die Murexin Gruppe ist ein Unternehmen der Schmid Industrieholding, die im Jahr 2025 mit 6.800 Mitarbeitenden einen Umsatz von 2,4 Milliarden Euro erzielte.