- 30.06.2026, 08:04:03
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- OTS0006
Termine am 30. Juni in der Rathauskorrespondenz
Änderungen vorbehalten
- 11.30 Uhr, Kultursommer Wien Programmpräsentation mit Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler sowie Kurator*innen Johanna Jonasch und Petar Rosandić (1., Rathaus, Festsaal)
(Schluss) red
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