  • 30.06.2026, 08:00:06
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Kurzurlaub vor den Toren Wiens: Autokino startet in den Sommer

Donnerstag bis Sonntag: Das Open-Air Kino Erlebnis mit Cocktails, Blockbustern, Klassikern und OV-Filmen.

Open Air Kinoerlebnis.
Groß-Enzersdorf (OTS) - 

Das Autokino vor den Toren Wiens startet mit einem umfangreichen Sommerprogramm in die kommenden Wochen. Von Donnerstag bis Sonntag stehen jeden Abend 3 Top-Filme auf dem Spielplan. Von neuen Blockbustern über Familienfilme bis hin zu Klassikern und Originalversionen.

Ein Highlight zum Start: Minions & Monster läuft direkt ab dem ersten Spieltag. Gerade für ein Open-Air-Kino ist es etwas Besonderes, große Filme so früh zeigen zu dürfen.

Neben dem Filmprogramm steht das besondere Sommererlebnis im Mittelpunkt: In der Open-Air Kino Lounge können Gäste schon vor Filmbeginn mit selbstgemachten Cocktails, Snacks und Blick auf den Sonnenuntergang in den Abend starten.

Direkt vor den Toren Wiens entsteht so ein unkomplizierter Kurzurlaub: ankommen, abschalten, Film genießen.

Kein Auto? Kein Problem. Magische Momente können auch zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit dem Motorbike genossen werden.
Vor Ort können Liegestuhl + Leihradio ausgeborgt werden. So wird der Kinoabend zum Open-Air-Erlebnis direkt unter freiem Himmel.

Rückfragen & Kontakt

Organisator - Autokino Wien
Herr Markus Cepuder
Telefon: +431962184419
E-Mail: [email protected]

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