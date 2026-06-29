Rohbau fertig: Gleichenfeier für "Midori Living"

Mödling (OTS) -

Das Projekt “Midori Living” umfasst 24 frei finanzierte Eigentumswohnungen und setzt mit begrünten Fassaden, Gründach, japanisch inspiriertem Garten sowie nachhaltiger Energieversorgung auf zukunftsorientiertes Wohnen. Mit der traditionellen Gleichenfeier wird am 2. Juli, um 14 Uhr die Fertigstellung des Rohbaus gefeiert.

BWSG lädt zur Gleichenfeier

Im Rahmen der Gleichenfeier informiert die BWSG über das Projekt. Im Anschluss besteht die Möglichkeit zu Fototerminen, Gesprächen sowie zu einem virtuellen 3D-Rundgang durch eine Musterwohnung.

Datum: 02.07.2026, 14:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Baustelle Midori Living

Quellenstraße 9

2340 Mödling

Österreich