  • 29.06.2026, 16:14:32
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  • OTS0138

Rohbau fertig: Gleichenfeier für "Midori Living"

Die gemeinnützige BWSG lädt in ihr Wohnprojekt in Mödling.

Mödling (OTS) - 

Das Projekt “Midori Living” umfasst 24 frei finanzierte Eigentumswohnungen und setzt mit begrünten Fassaden, Gründach, japanisch inspiriertem Garten sowie nachhaltiger Energieversorgung auf zukunftsorientiertes Wohnen. Mit der traditionellen Gleichenfeier wird am 2. Juli, um 14 Uhr die Fertigstellung des Rohbaus gefeiert.

BWSG lädt zur Gleichenfeier

Im Rahmen der Gleichenfeier informiert die BWSG über das Projekt. Im Anschluss besteht die Möglichkeit zu Fototerminen, Gesprächen sowie zu einem virtuellen 3D-Rundgang durch eine Musterwohnung.

Datum: 02.07.2026, 14:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Baustelle Midori Living
Quellenstraße 9
2340 Mödling
Österreich

Rückfragen & Kontakt

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Mag. Rita Michlits, BEd
Telefon: +43154608214
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.bwsg.at

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