  • 29.06.2026, 15:37:02
  • /
  • OTS0132

AKS stellt klar: Stellungnahme der Schülerunion hält Fakten nicht stand

Wien (OTS) - 

Das Statement der Schülerunion zu den menschenverachtenden Chats aus einer internen Whatsappgruppe der Organisation entsprechen nicht den bekannten Tatsachen.

Die veröffentlichten Screenshots stammen aus einer Chatgruppe, in der sich unter anderem die Bundesgeschäftsführerin sowie weitere Mitglieder des Bundesvorstands der Schülerunion befanden. Von personellen Konsequenzen oder dem Rücktritt dieser Funktionär_innen ist keine Rede. Aus dem öffentlichen Auftritt der Schülerunion ist klar erkenntlich, dass sowohl die Bundesgeschäftsführerin als auch die besagten Mitglieder des Bundesvorstandes weiterhin Funktion tragen und für die Schülerunion im Einsatz sind.

Ebenso ist festzuhalten, dass es auch innerhalb der Bundesschüler_innenvertretung zu keinen personellen Konsequenzen gekommen ist. Der Landesschulsprecher aus Kärnten ist seit der Wahl im September unverändert im Amt.

Wer heute behauptet, man habe konsequent gehandelt oder sich klar von den Vorfällen distanziert, muss sich an den Fakten messen lassen. Transparenz und Verantwortung bedeuten, Fehler nicht erst dann aufzuarbeiten, wenn sie öffentlich werden.

Rückfragen & Kontakt

Aktion kritischer Schüler_innen
Elena Ettinger
Telefon: +43 681 81671822
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | SJO

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Aktion Kritischer SchülerInnen

Rückfragen & Kontakt

Aktion kritischer Schüler_innen
Elena Ettinger
Telefon: +43 681 81671822
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright