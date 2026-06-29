AKS stellt klar: Stellungnahme der Schülerunion hält Fakten nicht stand

Wien (OTS) -

Das Statement der Schülerunion zu den menschenverachtenden Chats aus einer internen Whatsappgruppe der Organisation entsprechen nicht den bekannten Tatsachen.



Die veröffentlichten Screenshots stammen aus einer Chatgruppe, in der sich unter anderem die Bundesgeschäftsführerin sowie weitere Mitglieder des Bundesvorstands der Schülerunion befanden. Von personellen Konsequenzen oder dem Rücktritt dieser Funktionär_innen ist keine Rede. Aus dem öffentlichen Auftritt der Schülerunion ist klar erkenntlich, dass sowohl die Bundesgeschäftsführerin als auch die besagten Mitglieder des Bundesvorstandes weiterhin Funktion tragen und für die Schülerunion im Einsatz sind.



Ebenso ist festzuhalten, dass es auch innerhalb der Bundesschüler_innenvertretung zu keinen personellen Konsequenzen gekommen ist. Der Landesschulsprecher aus Kärnten ist seit der Wahl im September unverändert im Amt.



Wer heute behauptet, man habe konsequent gehandelt oder sich klar von den Vorfällen distanziert, muss sich an den Fakten messen lassen. Transparenz und Verantwortung bedeuten, Fehler nicht erst dann aufzuarbeiten, wenn sie öffentlich werden.