Sommer trifft Spitzensport: Maschseefest und die Finals 2026 in Hannover

Hannover (OTS) -

Am 22. Juli startet das Maschseefest in Hannover und verwandelt die Ufer des Maschsees für 19 Tage - bis zum 09. August - in eine lebendige Sommerkulisse mit Genuss, Musik und maritimem Flair.

In diesem Jahr trifft das beliebte Sommerfestival auf ein sportliches Großereignis: Parallel zu den ersten Festtagen finden vom 23. bis 26. Juli "die Finals 2026" mit 24 Sportarten und 143 Deutschen Meisterschaften in Hannover statt. Die Wettkämpfe werden an vielen prominenten Orten ausgetragen, unter anderem auf dem Maschsee.

Eröffnungsfeier ab 16 Uhr

Zum Auftakt am 22.07. werden Maschseefest und die Finals 2026 bereits um 16 Uhr mit einem gemeinsamen knapp 90-minütigen Showprogramm am Nordufer eröffnet. Kulisse dafür ist eine schwimmende Bühne auf dem Maschsee.

Die Gastgeber*innen Belit Onay, Oberbürgermeister von Hannover, Jens Palandt, erster Regionsrat der Region Hannover und Daniela Behrens, Niedersachsens Ministerin für Sport, sprechen in Interviews über beide Großveranstaltungen und deren Bedeutung für Hannover, das Umland und Niedersachsen. Finals-Geschäftsführer Hagen Boßdorf stellt Sportarten und Sportstätten der Finals sowie ausgewählte Athlet*innen vor. HVG-Geschäftsführer André Lawiszus ordnet die Bedeutung des 38. Maschseefestes für Hannover ein. Musikalisch werden die Finals und das Maschseefests eingeleitet von den Hannoveraner Rockstars Fury in the Slaughterhouse, der Sängerin und Schauspielerin Lina Larissa Strahl sowie DJ KitCut.

Gastronomie: Vertraute Highlights und Neuigkeiten

Im zweiten Vertragsjahr der Gastronomie erwartet die Gäste erneut die bewährte Vielfalt internationaler Küche und Urlaubsflair rund um den Maschsee. Auf der Foodmeile gibt es weiterhin beliebte Snacks für unterwegs. .

Neuigkeiten

Spitzensport auf dem See

Der Maschsee wird von Donnerstag 23.07. bis Sonntag 26.07. zur sportlichen Bühne. Dann fallen beim Kanu-Rennsport insgesamt 12 Medaillen-Entscheidungen, u. a. mit der Olympia-Medaillengewinnerin Paulina Paszek aus Hannover. Am Freitag und Samstag tragen zudem die Ruderer ihre Deutschen Meisterschaften aus, am Start sind auch die Achter-Boote der Frauen und Männer.

Maschseefest-Riesenrad by ROSSMANN

Das 38 Meter hohe "White Wheel" mit 24 geschlossenen Gondelnsteht auf demVorplatz der Heinz von Heiden Arena und bietet einen Weitblick über das Festgelände. Die Fahrt kostet 7 Euro für Erwachsene und 5 Euro für Kinder unter zehn Jahren.

Der NDR vor Ort

Am Geibel mittig des Ostufers findet sich zum ersten Mal eine Fläche des NDR, zum einen für die Übertragungen im Rahmen der Finals, aber auch mit Bühnenprogramm und Infotainment.

Mehr als 40 Formate aus TV, Radio und Internet sind dann am Ufer zu erleben - zum Beispiel "Das Rote Sofa" mit Hinnerk Baumgarten (25.07.) oder der Talk-Sonntag (09.08.) mit Margot Käßmann und der Band Marquess.

Programm-Höhepunkte

Im Südwesten eröffnet wie gewohnt der Musik-Park an der Maschseequelle und bietet zu einem umfangreichen musikalischen Programm auch Speisen und Getränke. Die Bands auf der Bühne werden in diesem Jahr erneut von RADIO 21 präsentiert.

Auf der Maschseebühne am Ende des Nordufers am Hellebardier präsentieren die Neue Presse (NP) und die Hannoversche Allgemeine Zeitung (HAZ)einen Programm-Mix aus Pop, Elektro, Tanz- und Talkformaten. Die Bühne wird bis zum 26.07. auch Schauplatz der Siegerehrungen der Finals-Teilnehmer*innen.

Zu den Highlights gehören die NP-Finals-Party mit Radio Bollerwagen (24.07.),das NP-Sommerfestival mit einem Mix aus Show-Acts und Livemusik, Bands, Newcomern, DJs und namhaften Künstlern wie Juliano Rossi, das "Musste Hören!"-Festival mit vielen regionalen Musiker*innen(28.07.) und Klassiker wie der QueerWednesday (29.07.), das NKR-Benefiz-Entenrennen (01.08.), die "Fisch sucht Fahrrad"-Party (03.08.) sowie der HAZ-Familientag (08.08.).

Am zweiten Wochenende (31.07. und 01.08.) lädt RADIO 21 mit einer Country Night und Rock 'n' Roll am Nordufer ein. Für Live-Musik sorgen unter anderem Anthony Miller & The French Press, HOTSPOT und HELLFIRE.

Am letzten Maschseefest-Freitag (07.08.) bringt bigFM DJ Olde und die Band Munique auf die Bühne.

Erstmals präsentiert sich die UNESCO City of Music Hannover mit einem eigenen Bühnenprogramm auf dem Maschseefest. Moderatorin Marisa Puoti vom Bühnenpartner Radio Hannover führt durch das Programm mit Live-Musik und Talks.

Programm für Kinder

Nach den Finals-Tagen legt das schwimmende Piratenschiff "üstralala" ab. Mit an Bord: fantasievolle Geschichten, lustige Spiele und Mitmachaktionen für Kinder zwischen vier und zehn Jahren. Die Maschseepiraten stechen dienstags und donnerstags jeweils um 14, 15, und 16 Uhr in See. Tickets sind online erhältlich.

Auf der Kinderwiese zwischen Seufzerallee und Karl-Thiele-Weg (vor der Heinz von Heiden Arena) findet mittwochs sowie freitags bis sonntags jeweils von 14 bis 19 Uhr ein buntes Programm aus Basteln, Schminken, Bewegen und Aktionen zum Mitmachen statt.

Tischreservierungen

Viele Restaurants rund um den Maschsee bieten während der 19 Festtage exklusive Events wie Winzerabende, Tastings und Sonntags-Brunchs an. Reservierungen sind möglich unter www.maschseefest.de/reservierungen/ oder über die Websites der jeweiligen Betreiber*innen.

Awareness-Konzept

Für ein respektvolles und sicheres Miteinander setzt die Hannover Veranstaltungs GmbH (HVG) auch in diesem Jahr auf ein umfassendes Awareness-Konzept. Dazu gehören die Saferspaces-App, eine Johanniter-Hotline sowie geschützte Rückzugsräume und ein verstärktes Team der Psychosozialen Notfallversorgung (PSNV).

Maschseefest-Medienpartner

Die Hannoversche Allgemeine Zeitung (HAZ) und die Neue Presse (NP) sind bereits im vierten Jahr in Folge wieder als Medienpartner mit im Boot. Sie bespielen die Maschsee-Bühne am Nordufer täglich mit einem bunten Programm-Mix. RADIO BOLLERWAGEN ergänzt das Bühnenprogramm am ersten Freitag (24.07). Im fünften Vertragsjahr sind auch bigFM und RADIO 21 wieder als Partner mit dabei. Radio Hannover ist Partner des UNESCO City of Music-Programms (05.08.).

Share Stationen auf dem Festgelände

Der hannoversche Anbieter für mobile Ladeinfrastruktur SHARE stellt gemeinsam mit enercity Powerbank Stationen bei den Finals und auf dem Maschseefest bereit. Vom 23. bis 26. Juli sind die Stationen an allen neun Austragungsorten der Finals verfügbar. Auf dem Maschseefest ist SHARE mit 15 Stationen vertreten. Das Leihen der Powerbanks ist für 60 Minuten kostenfrei, danach kostet es 1 Euro pro Stunde. Die Einnahmen werden an ein enercity Herzensprojekt gespendet.

Die VGH Finals-Meile

Ein besonderes Highlight ist die VGH Finals-Meile entlang der Culemannstraße mit mehr als 60 Sportverbänden und -vereinen sowie den Partnern ARD, ZDF und NDR. Neben zahlreichen Mitmachaktionen erwarten die Besucher*innen unter anderem zwei LED-Wände mit dem Live-Programm, die ZDF-Torwand, ein großes Selfie-Motiv, Maskottchen und ein 50 Meter hoher Steiger mit beeindruckendem Ausblick über das Maschseefest und Hannover.

An- und Abreise

Die HVG empfiehlt die An- und Abreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Eigens für das Maschseefest pendelt die Sonderbuslinie 267 der ÜSTRA zwischen der Haltestelle Kröpcke und dem Strandbad. Unterwegs gibt es mehrere Stopps direkt an der Uferpromenade. Die Buslinie 800 ist im Abschnitt vom Altenbekener Damm bis zum Aegidientorplatz im Einsatz.

Die Stadtbahnlinien 1,2 und 8 fahren ab Hauptbahnhof und Kröpcke bis zum Aegidientorplatz, mit den Linien 3, 7, und 9 kommt man bis zur Station Waterloo (jeweils 10 Min. Fußweg bis zum Maschsee).

Mobil am See: Radverleih und Bootsverkehr

Die Fahrradkooperation mit dem Anbieter Donkey Republic wird in diesem Jahr ausgeweitet: Besucher*innen können vom Westufer bis zum Südanleger radeln, um zum Beispiel die Maschseequelle besser zu erreichen. Während der Finals findet kein Bootsverkehr auf dem See statt. Ab dem 27.07. fährt die Üstraflotte wieder wie gewohnt vom Norden bis Süden über den Maschsee und zurück.

Öffnungszeiten

Während der Finalstage vom 23. bis 26.07. öffnet das Maschseefest bereits ab 12 Uhr.

Öffnungszeiten ab dem 27.07.:

Montag bis Donnerstag: 14 bis 1 Uhr

Freitag bis Samstag: 14 bis 2 Uhr

Sonntag: 12 bis 1 Uhr

Sonderöffnungszeiten für den Geibel

Zum Lärmschutz für Bewohnerinnen und Bewohner der Südstadt gelten am Geibel (Ostufer) folgende gesonderte Öffnungszeiten:

Mittwoch, 22.07.: 23 Uhr; Donnerstag, 23.07.: 22 Uhr; Freitag, 24.07. und Samstag, 25.07.: 2 Uhr; Sonntag, 26.07. bis Donnerstag, 30.07.: 22 Uhr; Freitag, 31.07.: 23 Uhr; Samstag, 01.08.: 0 Uhr; Sonntag, 02.08. bis Donnerstag, 06.08.: 22 Uhr ; Freitag, 07.08. und Samstag, 08.08.: 2 Uhr; Sonntag, 09.08.: 22 Uhr.

Mehr Informationen und das komplette Programm finden Sie unter www.maschseefest.de

Fotos zum Presse-Download finden Sie unter https://www.maschseefest.de/presse/